Bărbat împuşcat mortal de mascații de la SAS Neamţ, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare. Imagini de la intervenție

Un bărbat dintr-o localitate din judeţul Neamţ a fost împuşcat mortal de luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare atunci când ei au venit la locuinţa sa pentru a pune în executare trei ordine de protecţie provizorii. Poliţiştii nemţeni fuseseră sesizaţi că bărbatul îşi ameninţase cu moartea soţia şi socrii, dacă aceasta nu se întoarce acasă împreună cu cei trei copii minori.

Poliţişti de la Bicaz au fost sesizaţi joi, la ora 21.14, prin apel la 112, de către o femeie, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Hangu, despre faptul că ginerele său, un bărbat, în vârstă de 37 de ani, a adresat ameninţări de natură a le pune în pericol viaţa, atât ei, cât şi soţului şi fiicei acesteia, dacă soţia acestuia şi cei trei copii minori nu revin la locuinţa de domiciliu.

Potrivit sursei citate, a fost completat formularul de evaluare al riscului, rezultând risc iminent, motiv pentru care au fost emise trei ordine de protecţie provizorii.

Totodată, poliţiştii au constatat, în urma verificărilor, că bărbatul este deţinător legal de arme de vânătoare.

„Poliţiştii împreună cu luptători din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale Neamţ au intervenit în localitatea Hangu, la imobilul bărbatului, pentru a-i aduce la cunoştinţă dispoziţiile ordinelor de protecţie provizorii, pătrunzând în curtea imobilului bărbatului, din aceeaşi localitate, până la uşa de acces a imobilului. În momentul în care aceştia au solicitat deschiderea uşii imobilului, împreună cu somaţia legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat mai multe focuri de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamţ. Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit”, precizează IPJ Neamţ.

La faţa locului au fost chemate echipaje medicale de specialitate, care au declarat decesul bărbatului. Totodată, a fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

IPJ Neamţ menţionează că poliţiştii au intervenit în condiţiile legii, cu respectarea condiţiilor referitoare la uzul de armă. Astfel, potrivit sursei citate, aceştia „şi-au declinat clar” şi repetat calitatea, au efectuat somaţia legală şi au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somaţiei şi le-a pus în pericol iminent viaţa prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare.



„Armele deţinute de suspect sunt carabina calibrul 308 (7,62x51) şi puşcă vânătoare calibrul 12 gauge, arme care erau încărcate şi pregătite la momentul anunţării de către poliţişti a intenţiei de a pătrunde în imobil. Imediat după imobilizarea persoanei, constatând că a rezultat vătămarea corporală a acesteia, poliţiştii au solicitat urgent asistenţă medicală şi au anunţat procurorul din cadrul unităţii de parchet competente”, mai arată sursa citată.