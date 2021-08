O bătrână a strâns 38 de metri cubi de gunoaie în apartamentul ei din Sectorul 5. Primarul Piedone: ”Nu criticați! Nimeni nu știe unde-l duce viața”

”Nu criticați! Nimeni nu știe unde-l duce viața, soarta, boala... Doi ani de miros greu, pestilențial, au fost nevoiți să suporte locatarii unui bloc din familia noastră mare”, a scris duminică seara pe Facebook primarul Sectorului 5.

Acesta povestește că în urmă cu doi ani „o bunică bolnavă” a început să-și umple casa cu gunoaie găsite pe străzi.

”A pus, sărmana, gunoaie peste gunoaie! Și... le-au invadat gândacii, viermii...”.

Cazul a fost adus la cunoștința primăriei de administrația blocului.

„Fiul bătrânei... ne-a permis să intrăm! Și... am intrat! Am strâns gunoi mult! 38 de metri cubi de gunoaie! Am curățit, am igienizat, am deratizat, apoi, locuința-ghenă”, a mai spus Cristian Popescu Piedone.

Acesta susține că acesta nu este un caz unic: „Au mai fost, vor mai fi!”

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal