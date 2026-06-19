Biletul de metrou nu se mai scumpeşte. Radu Miruţă anunţă că a anulat creşterea preţului

Stație de metrou în București. Sursa foto: Metrorex via Facebook

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a decis anularea ordinului care prevedea majorarea biletului de metrou de la 5 lei la 7 lei, începând cu data de 1 iulie. "Am suspendat două luni această creştere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute şi de la 1 iulie, adică peste câteva zile, dacă nu se ia nicio măsură, fără a se face vreo acţiune, tariful la metrou ar fi 7 lei", a afirmat Miruţă, care a adăugat că "nu se mai pune problema amânării încă o lună, încă o lună şi am închis definitiv acest subiect. Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare".

"Am suspendat două luni această creştere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute şi de la 1 iulie, adică peste câteva zile, dacă nu se ia nicio măsură, fără a se face vreo acţiune, tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de control. Din raportul preliminar care mi-a fost adus, lucrurile stau foarte prost în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici la metrou. Am dat o dispoziţie Consiliului de Administraţie de a recupera banii care sunt la prima mână şi anume penalităţile de întârziere pe care diverse companii le au de plătit Metrorex.

Sunt de zeci de milioane de euro. Se desfăşoară aceste acţiuni, însă nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat, motiv pentru care am decis anularea creşterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile", a afirmat Miruţă, într-o conferinţă de presă, preluată şi de Agerpres.

Spune că scumpirea va fi mai greu de realizat

El a subliniat că în cazul în care alt ministru care va veni la MTI va dori să majoreze acest tarif, "va avea un drum mult mai lung de făcut".

"Nu se mai pune problema amânării încă o lună, încă o lună şi am închis definitiv acest subiect. Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare. Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni şi să crească preţul la metroul fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părţi, va avea un drum mult mai lung de făcut.

Drumul până acum era decizia CA luată şi schimbat doar ordinul de ministru. S-a schimbat şi decizia CA şi ordinul de ministru. Am pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou", a transmis şeful interimar de la Transporturi.