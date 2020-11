Black Friday – Reduceri la anvelope de iarna, pe Velopa.ro

Numai pe Velopa.ro Black Friday a inceput deja si poti gasi anvelope de iarna la reduceri de pana la 30%.

Soferii sunt obligati prin lege ca in anotimpul rece sa-si echipeze masina cu anvelope de iarna. Acestea sunt special create astfel incat sa asigure protectie in conditii de iarna, cand strazile sunt acoperite cu polei, zapada sau gheata. Acestea sunt realizate dintr-un material mai moale decat cel de vara si au profiluri care ajuta la o aderenta mai buna si la pastrarea controlului masinii.

Anvelopele de iarna acceptate au inscriptionate unul dintre urmatoarele simboluri: "M+S", "M.S.", "MS" sau "M&S", si au desenat un fulg de zapada. Literele M si S vin de la cuvintele englezesti “mud” care inseamna “noroi” si “snow” care inseamna “zapada”.

Asadar, este important sa te feresti de pericole si sa-ti echipezi masina cu anvelope de iarna. Iar in conditiile actuale, in care distantarea sociala este foarte importanta, poti comanda online anvelopele dorite si iti vor fi livrate acasa.

De ce este momentul potrivit pentru a cumpara anvelope

