Bucureștiul va avea, în premieră după 35 de ani, o evidență unică a clădirilor și terenurilor municipale. Ciucu: Facem ordine

Primăria Capitalei a anunțat vineri că va începe inventarierea patrimoniului Bucureştiului, astfel că, în premieră în ultimii 35 de ani, municipalitatea va avea o bază de date unică a clădirilor, terenurilor şi garajelor aflate în proprietate.

Astfel, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a dispus înființarea unei echipe formată din instituţii implicate în fondul imobiliar.

„Vrem să ştim în ce stare sunt, ce statut juridic au, cum le putem salva, cum le putem valorifica. Pentru asta, primarul Ciprian Ciucu a dispus înfiinţarea unei echipe mixte de persoane de la mai multe instituţii implicate în fondul imobiliar”, precizează Primăria Capitalei.



Potrivit primarului, va fi verificată starea imobilelor, iar apoi vor fi luate decizii pentru restaurarea și valorificarea acestora.

„Decidem cum le salvăm, cum le valorificăm, să le reintroducem în circuitul economic. Azi stabilim principiile şi modul de lucru. Trebuie să aflăm ce imobile avem, care este starea lor fizică, dar şi juridică, dacă sunt litigii, ce suprafaţă au. Apoi decidem cum le salvăm, cum le valorificăm, să le reintroducem în circuitul economic pentru a le reda societăţii.

Unele vor intra în programe de consolidare, pe altele le putem reabilita în parteneriate cu sectorul privat, pe altele le concesionăm sau închiriem. Dar aşa nu mai putem sta, pentru că pică oraşul pe noi”, a transmis primarul general.

Edilul a mai precizat că întregul proces va fi gata până în luna iulie.

„Clădirile şi terenurile vor fi identificate, cartografiate, analizate şi evaluate funcţional, economic şi tehnic. Până la mijlocul lunii iulie vom avea tabloul complet. Facem ordine în Capitala României, revigorăm clădirile de patrimoniu şi aducem bani la buget”, se mai arată în postare.