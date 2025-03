„Butch și Suni”, astronauții care au plecat pentru 9 zile în spațiu și au rămas 9 luni pe ISS, s-au întors pe Pământ

Astronauții agenției spațiale americane, NASA, Suni Williams și Butch Wilmore, blocați în spațiul cosmic de nouă luni după ce capsula lor s-a stricat, au revenit marți seara pe Pământ.

Ei au părăsit Stația Spațială Internațională, SSI, marți la ora 7:05 dimineața, după fusul orar al României.

Williams și Wilmore au revenit pe Pământ împreună cu doi coechipieri, Nick Hague de la NASA și cosmonautul Aleksandr Gorbunov de la agenția spațială rusă Roscosmos.

Capsula a „amerizat” cu succes în largul coastelor Floridei, la ora 23:56 (ora României), marcând astfel sfârșitul călătoriei prelungite a astronauților NASA Barry „Butch” Wilmore și Suni Williams.

Tune in for a splashdown!@NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are returning to Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. #Crew9 splashdown is targeted for 5:57pm ET (2157 UTC). https://t.co/Yuat1FqZxw