"Ca român, sunt mult mai liniştit după acest summit". Geoană spune că România e în siguranţă datorită forţei NATO în zona noastră

Mircea Geoană a fost adjunctul secretarului general al NATO în perioada 2019-2024. Foto: Getty Images

Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, a analizat concluziile summit-ului de la Ankara, la finalul căruia Trump a anunţat că SUA rămân în Alianţă. "Cred că, din punct de vedere al prezenţei americane, al forţei NATO în zona noastră, suntem în siguranţă, suntem bine. Ca român, sunt mult mai liniştit după acest summit", a spus Geoană la Antena 3 CNN.

Fostul secretar general adjunct al NATO a adăugat că, pentru Donald Trump, prioritară a fost întâlnirea cu Erdogan.

"În general, summit-urile Alianţei trebuie să dea un mesaj de unitate. Mă bucur că acest lucru a fost făcut. Am fost şi eu la summit-uri cu preşedintele Trump, în primul său mandat. E uneori destul de imprevizibil, dar cred că, până la urmă, comunicarea strategică a fost una bună.

Cred că am trecut cu bine de un summit complex. Dar pe fondul problemei lucrurile nu se schimbă. Acum, suntem într-un proces legitim de reorganizarea a modului în care Alianţa funcţionează, o renegociere a rolurilor Americii şi aliaţilor europeni, plus Canada.

Este o necesitate. Chiar dacă ar vrea America să ofere garanţii complete de securitate aliaţilor din toată lumea, întrebarea e cum o facem. La modul cel mai serios, de la militar la militar. Ce sunt dispuşi să ofere în continuare Europei? Este un proces legitim pentru că nu poţi să ceri la nesfârşit unei super-puteri să ne asigure nouă securitatea în Europa.

Pentru noi, pentru România, apropo de baza de la Kogălniceanu, de locaţia geo-strategică a României, care a fost piesa noastră cea mai valoroasă în aceşti 30 de ani, a fost reconfirmată, ne-am comportat bine şi cred că din punct de vedere al prezenţei americane, al forţei NATO în zona noastră, suntem în siguranţă, suntem bine. Ca român, sunt mult mai liniştit, după acest summit", a spus Mircea Geoană.

Acesta observă că "dialogul între administraţia de la Bucureşti şi cea de la Washington se derulează" în continuare.

"(v-aţi fi aşteptat la discuţii bilaterale Oana Ţoiu - Marco Rubio?) Am fost la multe summit-uri şi am văzut cam cum se întâmplă lucrurile. Este foarte mult dialog inforrmal. Sunt multe moment în care interacţiunile se fac în sala în care se întâmplă summit-ul, nu neapărat de o manieră aşezată.

Preşedintelui Trump nu-i plac summit-urile lungi. Nu-i plac decalaraţiile la final care sunt lungi. Trump a prioritizat o întâlnire cu Erdogan. A avut o întâlnire foarte interesantă cu preşedintele Siriei, după ce Macron a fost la Damasc.

Uitaţi-vă ce s-a întâmplat cu Iranul eu sunt destul de îndoit de faptul că armistiţiul acesta va putea continua, noaptea aceasta e foarte importantă în Iran.

Eu cred că dialogul între administraţia de la Bucureşti şi cea de la Washington se derulează, sunt convins că lucrurile vor merge la un anumit moment bine. Pentru România şi pentru regiunea noastră şi faptul că a fost la Ankara, deci în zona largă a Mării Negre, este un plus. Eu cred că pe strategic, pe întrebarea unde rămân americanii, cu ce fel de capabilităţi, cred că pe România şi pe zona noastră suntem ok. Asta e cel mai important lucru", a încheiat Mircea Geoană.

Președintele Donald Trump a declarat la summitul NATO că Statele Unite vor să „rămână” alături de alianță, a spus o sursă aflată în sala reuniunii cu ușile închise, în ciuda iritării exprimate anterior de liderul american față de aliații europeni în legătură cu războiul cu Iranul.

