Un bărbat din Afumați și-a înhămat calul la căruță și apoi i-a dat foc. A fost internat la psihiatrie

Animalul primește îngrijiri medicale, iar piromanul a fost internat într-o secție de psihiatrie.

Incidentul s-a produs marți în comuna Afumați din județul Ilfov. La fața locului s-au deplasat pompieri, polițiștii din cadrul Biroului Protecția Animalelor Ilfov, un criminalist și un medic veterinar. Aceștia au contatat faptul că animalul incediat avea leziuni și plăgi deschise de arsură pe o suprafață de 30-40% din corp.

Calul era în șoc post-traumatic și i-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate.

Bărbatul a fost internat la psihiatrie

Bărbatul a fost dus de polițiști la un spital de boli neuropsihice din Ilfov. În cazul lui, polițiștii fac cercetări pentru schinghiuirea animalelor și distrugere prin incediere.

”Caz de o cruzime rara

Acest cal a fost incendiat de propriul stapan, ieri 9.03. 2021 in comuna Afumati.

Stapanul, probabil cu probleme psihice sau sub influienta unor substante interzise, in prezenta mai multor martori, a inhamat calul la caruta, a umplut caruta cu anvelope si alte obiecte inflamabile si le-a dat foc!

Martorii ingroziti au chemat pompierii, iar la fata locului s-au deplasat si ofiteri de politie din cadrul IPJ Ilfov- protectia animalelor.

In cauza s-a deschis dosar penal si s-a emis "ORDIN de plasare a animalului in adapost", in temeiul OUG 175/2020 pentru completarea legii nr.205/2004 privind protectia animalelor.

Din pacate, dupa evaluari facute de medicii umani cu expertiza in tratarea arsurilor, pronosticul este foarte pesimist.

Calul este ars pe o suprafata de cca.40-45% din corp, avand aprox. 35 % arsuri de gradul III, respectiv toata grosimea pielii si restul arsuri de gradul II B, intermediar profunda.

Am fost asigurati ca la arsurile de gradul III calul nu simte durere, dar organismul se decompenseaza incepand cu ziua a 5 a de la arsura.

Decizia este foarte grea si de data aceasta nu ne gandim la minuni”, a transmis pe Facebook Adăpostul pentru Cai ”Steaua Speranței”.

