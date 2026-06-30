Căldura extremă dă peste cap circulația metroului pe Magistrala 2: Trenurile întorc la stația Berceni din cauza temperaturilor la șină

1 minut de citit Publicat la 18:26 30 Iun 2026 Modificat la 18:26 30 Iun 2026

O parte dintre trenuri circulă până la stația Berceni, unde întorc, în timp ce celelalte își continuă traseul până la stația Tudor Arghezi. FOTO: Agerpres

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 2 a fost reorganizată începând cu ora 17:00, din cauza temperaturilor ridicate înregistrate la nivelul șinei, anunță Metrorex.

Astfel, o parte dintre trenuri circulă până la stația Berceni, unde întorc, în timp ce celelalte își continuă traseul până la stația Tudor Arghezi, în funcție de posibilitățile tehnice. Călătorii sunt informați în stații și în trenuri prin sistemul de sonorizare, iar circulația va reveni la normal după remedierea situației.

"Din cauza temperaturilor excesive înregistrate la nivelul șinei, începând cu ora 17:00, circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 2 a fost reorganizată.

Astfel, în funcție de posibilitățile tehnice, o parte dintre trenuri vor circula până la stația Berceni, unde vor întoarce, iar celelalte își vor continua traseul până la stația Tudor Arghezi. Călătorii sunt informați cu privire la această modificare prin sistemul de sonorizare din stații și din trenuri", a transmis Metrorex.

Dimineața de marți a fost cea mai căldurosă din istorie, fiind înregistrate 59 de recorduri termice, anunță ANM. Totodată, meteorologii au extins avertizarea Cod roșu de caniculă, până miercuri la ora 10.00.

Doar județele Constanța și Tulcea vor fi sub cod portocaliu. Maximele termice vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.