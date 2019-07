Călin Popescu Tăriceanu, despre modul în care s-a acționat în cazul tragediei din Caracal: „Anumite instituții nu-și fac treaba”

Foto: captură Antena 3

Președintele Senatului și al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a vorbit la „Subiectiv” despre neregulile descoperite în modul în care s-a acționat în cazul tragediei din Caracal.

„Rezultă fără o analiză prea complexă că anumite instituții, în mod repetat, nu-și fac treaba. Și aici mă refer la STS, care nu e pentru prima dată într-o situație de acest gen. Aduceți-vă aminte de accidentul aviatic din Munții Apuseni, unde durata de localizare a fost depășită în orice limită a rezonabilului. Până la urmă, localizarea a fost făcută de niște localnici, nu ca urmare a intervenției autorităților. La Caracal am asistat la o inacțiune extrem de gravă și condamnabilă din partea Poliției, alături de Procuratură. Vedem că Poliția și Procuratura e în stare să smulgă copiii din casa părinților, dar acum nu s-a putut interveni pentru salvarea fetei. Poate se putea viața acelui copil. Sunt tatăl a trei copii și îmi dau seama de durerea care o încearcă pe familia fetei. Ceea ce s-a întâmplat cere de urgență o serie de măsuri. Una dintre măsuri e demiterea directorului STS”.

Tăriceanu critică mesajul pe care l-a transmis Klaus Iohannis legat de tragedia din Caracal. „A fost complet pe lângă subiect. Sunt foarte curios dacă va accepta demiterea directorului de la STS. Are interese să nu o facă”.

„Declarația pe care a făcut-o acum președintele Iohannis, după câteva zile de somnolență completă, ne dezvăluie planul politic pe care îl are. El vrea să folosească această tragedie pentru a amplifica emoția și a încerca să facă ceea ce a făcut și în 2015, după incendiul de la Colectiv. Am ascultat atent ce a vorbit și stau și mă întreb, și-o face el discursurile și nu știe despre ce e vorba sau i le face altcineva și acea persoană nu știe despre e vorba. Ce legătură au legile justiției cu situație despre care discutăm? Legile justiției au vizat modificări în ceea ce privește organizarea internă a justiției și nicidecum probleme de ordin penal. Problemele de ordin pernal la care s-a referit președintele.. el nu știe că aceste modificări încă urmează să primească avizul de constituționalitate, nu au intrat în vigoare. Nicio modificare la legile penale nu vizau chestiuni care țin de funcționarea instituțiilor, raporturilor dintre Poliție și Procuratură, care ar fi trebuit că funcționeze și nu au funcționat. E complet pe lângă subiect președintele. Probabil superficialitatea cu care a tratat întregul mandat îl face să vorbească în acest fel. Sunt foarte curios dacă va accepta demiterea directorului de la STS. Are interese să nu accepte, cele legate de desfășurarea alegerilor și a referendumului din 26 mai. Va fi un test foarte important să vedem ce se va întâmpla la CSAT”.

Tăriceanu- „Eu cred că ar trebui demis directorul de la STS”

„Am vorbit și cu doamna Dăncilă și i-am spus că eu cred că ar trebui demis directorul de la STS și cei de la Poliția Locală, în așa fel încât ancheta să se poată face cu obiectivitate, pentru a nu exista influențe pentru a se acoperi unii pe alții. Doamna Dăncilă mi-a exprimat același punct de vedere. Se vede clar că STS nu are capacitatea de a-și exercita această funcție esențială pe care și-a luat-o”.

„Președintele a încercat să schimbe această majoritate PSD-ALDE, să mă convingă pe mine să intru într-o combinație”

„Președintele are un nod în gât atunci când știe că funcționează majoritatea PSD-ALDE în Parlament. Imediat după alegeri a încercat să schimbe această majoritate, dorind să mă convingă pe mine să intru într-o combinație, alta decât cea care a rezultat din alegeri. Și ulterior au fost aceleași demersuri. Nici nu are temeiul legal pentru a răsturna această majoritate. Sigur că dacă unul dintre partidele de opoziție hotărăște să depună o moțiune de cenzură, de aici putem elabora multe scenarii. Suntem în fața unei încercări de politizare a unei tragedii, din care domnul președinte încearcă să tragă foloase”.

Întrebat dacă crede că în România ar trebui introdusă pedeapsa cu moartea, Tăriceanu a spus că „am fi singura țară din Europa care am avea pedeapsa capitală. Știți bine că și SUA sunt o serie de state care au în legislație această pedeapsă, altele care nu o au. Cred că am face o figură aparte și nu știu dacă am fi mai europeni. Sigur că în fața unei astfel de crime, îți pui întrebarea ce e bine, să ai măsuri de sancționare puternice sau să fii european. Nu e problema de a părea european, dar societățile au evoluat și, după cum vedem, s-a renunțat la pedeapsa de capitală. Există pedeapsa privativă de libertate pe viață. Nu e același lucru, evident, dar cred că aceste lucruri ar putea fi discutate. Sunt deschis la orice discuție, dacă asta ar putea să frâneze sau să ducă la dispariția unor astfel de crime. În SUA, unde există pedeapsă capitală, această măsură nu a eliminat crimele, violurile și așa mai departe”.