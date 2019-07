Klaus Iohannis: Mă întreb dacă nu Guvernul este autorul moral al tragediei de la Caracal. Voi strânge o nouă majoritate după alegeri!

Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a reacționat furibund după scandalul intervenției autorităților în cazul tragediei de la Caracal, acolo unde un mecanic auto, Gheorghe DIncă, a omorât două tinere. Iohannis a pus tunurile pe majoritatea PSD-ALDE și a amenințat că duipă alegeri va veni cu o nouă majoritate parlamentară.

"Dragi români, încep această declarație prin a-mi exprima regretul profund față de tragedia de la Caracal în care instituțiile nu au reușit să salveze viețile celor două tinere în urma unui lung șir de erori. Sunt alături de familiile îndoiliate. Instituții ale statului român nu au reușit să-și facă datoria, acea de a proteja dreptul fundamental la viață. Cei responsabili vor trebui aspru sancționați: de la Interne, de la STS, de la instituțiile care vor fi găsite vinovate. Pedepsele nu aduc viețile pierduite înapoi. E obligatoriu pentru a identifica toate mijloacele pentru a preveni repetarea unor astfel de tragedii.

În mod normal, nu ar fi trebuit să ajungem să discutăm un asemenea caz în CSAT. Resping abordarea politicianistă a Guvernului și mă întreb dacă nu este autorul moral al acestei tragedii. Călcarea în picioare a legilor justiției a fost una dintre liniile directoare ale acestei majorități parlamentare. Am auzit apelurile doamnei premier de a nu politiza această situație. Atunci când vine de la cei care au masacrat legi, au dat afară oameni competenți, au scăzut pedepsele unor infractori, atunci când acești oameni vorbesc despre referendumuri despre justiție, ei nu mai au nicio credibilitate.

Politizarea MAI este din păcate, o realitate în România anului 2019.

Exista soluții: la CSAT voi cere premierului să identifice soluții concrete, inclusiv de modificări legislative.

Aceasta nu scuză și nici nu justifică atitudinea celor implicați. Legislația penală trebuie în sensul apărării drepturilor fundamentale și nu a infractorilor.

Le cer celor din Guvern să uite de referendumuri absurde, pentru ei că sunt cei care pot lua soluții.

Societatea românească s-a trezit și reacționează.

Statul român a fost profund slăbit de guvernarea PSD din ultimii ani. Prima: legile justiției pe care am încercat să le amân cât mai mult, dar nu am reușit să le opresc pe toate. Cer Guvernului să ia măsuri acum pentru că are pârghii, dacă are o minimă decență.

Le cer celor de la PSD și ALDE abrogarea modificărilor aduse legilor justiției în ultimii doi ani. Dacă nu o va face acest guvern, vă promit că voi strânge o nouă majoritate după alegeri. Care nu se va opri aici", a declarat președintele Klaus Iohannis, într-o declarație susținută la Cotroceni.