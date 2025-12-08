Când intră în vigoare noul mers al trenurilor. CFR anunță modernizări și noi rute internaționale

CFR anunță modernizări și noi rute internaționale. Foto: Hepta

CFR Călători informează că, începând cu data de 14 decembrie, va intra în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026, care va fi valabil până la data de 12 decembrie 2026.

„Compania va asigura zilnic circulația a peste 1150 de trenuri, în funcție de perioada din an: 52 în trafic internațional, 20 Intercity, 112 Interregio, 26 trenuri sezoniere și 952 Regio, acoperind astfel transportul feroviar la nivel național. Noul plan de circulație reflectă investițiile efectuate în modernizarea serviciului de transport feroviar, introducerea materialului rulant nou și operarea unor trenuri suplimentare pentru a răspunde mai bine cererii de mobilitate la nivel național și internațional”, transmite CFR Călători.

Noutăți în traficul feroviar internațional

Legături directe între Budapesta și București. Începând cu următorul mers al trenurilor, trenurile IR 72 și IR 73 vor circula pe relația directă Budapesta Keleti – București Nord, extinzând traseul actual care se încheia la Craiova. Această modificare va asigura o legătură directă cu capitala României.

Revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof. Trenurile IR 346 și IR 347 vor circula din nou până la Viena Westbahnhof, pe un traseu direct, via Budapesta Kelenfold (în loc de Budapesta Keleti). Totodată, relația Baia Mare – Viena Westbahnhof va continua să fie deservită de trenurile Someș 687/686. Aceste măsuri contribuie la fluidizarea circulației și facilitează accesul pasagerilor la conexiuni internaționale rapide și eficiente spre diferite destinații europene.

Noi trenuri sezoniere pe ruta București – Giurgiu – Ruse. Pentru sezonul estival 2026, vor fi introduse 4 trenuri noi pe relația București Nord – București Progresu – Giurgiu – Ruse și retur contribuind la dezvoltarea mobilității transfrontaliere și la consolidarea legăturilor regionale.

Continuare colaborare cu Ucraina. Parteneriatul cu compania feroviară ucraineană UZ va continua în noul mers prin menținerea grupei de vagoane Kiev – Ungheni – București Nord și retur, grupa directă a trenului Prietenia 401/402, oferind o conexiune stabilă și sigură între România și Ucraina.

Reducerea timpilor de staționare la frontieră. Având în vedere aderarea României la spațiul Schengen, staționările trenurilor internaționale vor fi reduse, ca urmare a eliminării controlului documentelor.

Noutăți în traficul feroviar intern

Programul feroviar 2025–2026 aduce schimbări și în traficul intern, prin introducerea de material rulant modern, creșterea gradului de confort și extinderea serviciilor de calitate pentru pasageri:

Continuarea livrărilor prin PNRR – vagoane și locomotive modernizate. În planul de mers 2025–2026, CFR Călători va continua introducerea în circulație a vagoanelor și locomotivelor modernizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe măsură ce acestea sunt livrate de uzinele specializate din România. Noile vagoane sunt dotate cu facilități moderne menite să îmbunătățească experiența de călătorie: internet Wi-Fi, sisteme de informare audio-video, camere de supraveghere, prize electrice, instalații de climatizare, toalete ecologice, precum și spații special amenajate pentru persoanele cu mobilitate redusă și chiar vagoane bar-bistro. Având în vedere creșterea calității serviciilor oferite în noul mers, prin care pasagerii vor beneficia de un nivel superior de confort, viteză și siguranță, unele trenuri Interregio care leagă Bucureștiul de Mărășești – Suceava/Iași, precum și de Brașov vor fi reclasificate în Intercity, utilizând în compunerea lor material rulant modernizat prin PNRR.

Introducerea noilor rame electrice Alstom Coradia Stream. Un pas important în creșterea calității serviciilor feroviare în trafic intern îl reprezintă introducerea în circulație a trenurilor formate din noile rame electrice moderne de tip Alstom Coradia Stream, puse la dispoziție de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Aceste rame, parte dintr-un lot de 12 unități achiziționate din fonduri europene și adjudecate de CFR Călători în urma unei licitații competitive, sunt conforme standardelor europene actuale și pot atinge viteze de până la 160 km/h. Pentru noul mers al trenurilor, CFR Călători a programat utilizarea acestor rame moderne în compunerea a 26 de trenuri cu circulație zilnică, repartizate pe cele mai solicitate rute: 14 trenuri între București Nord și Constanța și retur, 6 trenuri între București Nord și Craiova și retur, 2 trenuri pe ruta București Nord – Craiova – Deva și retur, 2 trenuri între București Nord și Arad și retur și alte 2 București Nord – Brașov și București Nord - Timișoara Nord și retur. Introducerea ramelor Alstom Coradia Stream în circulație se va desfășura în conformitate cu livrarea acestora. Estimăm că până la data de 1 februarie 2026 vor fi operate 11 rame din primul lot de 12.

Introducerea ramelor PESA pe ruta București – Buzău – Adjud. CFR Călători a planificat punerea în circulație în decursul anului 2026 a 7 trenuri formate din rame PESA, aflate în prezent în proces de testare și recepție, pe relația București – Buzău – Adjud și retur. Acestea sunt achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și vor fi introduse în exploatare după finalizarea tuturor procedurilor tehnice și administrative, precum și predarea lor efectivă către CFR Călători.

Modernizarea continuă a parcului feroviar. Materialul rulant utilizat în noul Mers al Trenurilor include, pe lângă unitățile noi Alstom, PESA și materialul rulant modernizat prin fonduri PNRR, și vagoane modernizate în ultimii ani din fonduri proprii, conforme cu standardele europene, precum și material rulant mai vechi, aflat într-un proces gradual de înlocuire. Pe măsură ce noile rame Alstom, ramele PESA și unitățile de material rulant modernizat prin fonduri PNRR vor intra în exploatare, acestea vor înlocui treptat vagoanele cu uzură mai înaintată. Acest proces reprezintă o etapă importantă în modernizarea parcului feroviar și în creșterea nivelului de confort și siguranță oferit pasagerilor CFR Călători.

Reduceri tarifare

CFR Călători oferă o gamă diversă de oferte comerciale în trafic intern, ca de exemplu abonamente pentru diverse categorii de călători, cardul TrenPlus în baza căruia se pot cumpăra timp de un an un număr nelimiat de bilete cu reducere de 25%, oferta dus-întors cu 10% reducere, cumpărarea cu anticipație prin care se acordă o reducere de până la 10%.

De asemenea, și în trafic internațional călătorii au la dispoziție oferte comerciale în funcție de destinație: Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și Moldova, dar și oferta Interrail care poate fi considerată un abonament feroviar intrenațional pentru călătoria în mai multe țări europene sau doar într-o singură țară. Mai multe detalii pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea Trafic internațional.