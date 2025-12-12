Când vor circula şoferii pe 200 km din Autostrada Transilvaniei. CNAIR: "505 muncitori sunt pe șantier. Stadiul fizic a depășit 60%"

Cristian Pistol, directorul CNAIR, a declarat, vineri, că, în 2026, "vom putea circula pe 200 de km din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania", după vizita pe care a făcut-o împreună cu premierul Ilie Bolojan pe șantierul drumului de mare viteză.

"Stadiul fizic a depășit 60%, iar evoluția pe structurile critice este vizibilă" - a fost concluzia şefului CNAIR.

"Împreună cu premierul Ilie Bolojan pe șantierul A3: mobilizare foarte bună a constructorului român între Suplacu de Barcău și Chiribiș!

Astăzi am verificat în teren, alături de prim-ministru, stadiul lucrărilor pe această secțiune cu o lungime de 26,35 km.

Este un șantier cu o istorie complicată, care acum, prin contractul derulat cu antreprenorul român (Construcții Erbașu), evoluează rapid.

Cifrele de astăzi confirmă determinarea constructorului de a finaliza rapid lucrările: 505 muncitori și 237 de utilaje sunt pe șantier.

Stadiul fizic a depășit 60%, iar evoluția pe structurile critice este vizibilă.

Podul peste lacul de acumulare (km 6+655): structura emblematică a acestui tronson intră în linie dreaptă. Pe o cale se aplică vopseaua anticorozivă, iar pe cealaltă suprastructura este gata.

Viaductul Valea Saldabagiului: s-au montat grinzile pe 3 deschideri și s-au consolidat fundațiile.

Viaductele de la km 16 și km 17 (Valea Honțiu): grinzile sunt sus (24, respectiv 40 de bucăți), iar acum se lucrează la armarea și cofrarea plăcii de suprabetonare.

Obiectivul nostru este să deschidem această secțiune anul viitor. Asta înseamnă că, în 2026, vom putea circula pe 200 de km din cei 270 km ai Autostrăzii Transilvania!

Investiția de 884 milioane lei (fără TVA) este asigurată prin Programul Transport (PT). Demonstrăm că se poate construi rapid și în România, cu constructori români", a postat Cristian Pistol.

Bolojan: "În 2027 se va termina şi acest tronson înspre graniţa cu Ungaria"

Premierul României a anunţat şi el că două sectoare vor fi finalizate anul viitor, iar în 2027 va fi terminat şi tronsonul dinspre graniţa cu Ungaria.

"Cel mai important proiect de conectivitate rutieră pentru jumătatea de nord a României cu Uniunea Europeană este Autostrada Transilvania. Şi suntem în situaţia în care, anul viitor, două tronsoane pe teritoriul judeţelor Cluj, Sălaj şi Bihor vor fi finalizate.

Asta înseamnă că încă 70 de kilometri de autostradă va intra în funcţiune şi, aşa cum a fost aici prezentarea, în 2027 se va termina şi acest tronson înspre graniţa cu Ungaria. Asta înseamnă, deci, că la jumătatea anului 2027, cu excepţia zonei din Sălaj, zona Meseş-municipiul Zalău, practic va fi continuitate asigurată pe Autostrada Transilvania”, a declarat, vineri, Ilie Bolojan, adăugând:

"Având în vedere durata lucrărilor la tunelul care este prevăzut în zonă, care, aşa cum aţi aflat, este estimată la cinci ani de zile, soluţia provizorie este să se execute cealaltă parte şi să se folosească centura municipiului Zalău, în aşa fel încât în 2028-2029 să putem practic folosi aceasta importantă arteră de comunicaţie, în aşa fel încât cei care vin din Republica Moldova, din Bucovina, din judeţele din nordul Transilvaniei să ajungă mai repede în ţările Uniunii Europene".