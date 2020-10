Case din containere - solutia perfecta pentru cei care nu au un buget prea mare

Astfel, daca va numarati printre aceia ce dispun de un buget mic insa aveti o dorinta foarte mare de a beneficia de o casa proprie, atunci trebuie sa optati pentru o casa din containere, deoarece o astfel de locuinta va poate oferii tot ceea ce ofera si o casa clasica din caramida sau BCA, totul fiind disponibil cu costuri mult mai mici.

Casele din conteinere incep sa capete o amploare din ce in ce mai mare in prezent. Pretul mic pentru acestea este unul foarte atractiv in special pentru cuplurile de tineri care isi doresc sa beneficieze de propria intimitate. Conceptul de casa din container a aparut pentru prima data acum mai bine de cinci decenii, insa, abia acum in ultimii ani a prins din ce in ce mai multa amploare.

Aceste case din containere au la baza o structura metalica si se pot utila exact precum o casa normala, cu sistem electric, sisteme de incalzire, sistem de alimentare cu apa, chiuvete, toalete si asa mai departe. De asemenea se pot izola fara nici un fel de problema, iar materialele din care sunt confectionate containerele, sunt realizate astfel incat sa aiba o durata foarte mare de viata, implicit sa nu existe nici un fel de problema nici cu rugina, dar nici cu aparitia umezelei sau a mucegaiului, cu atat mai mult daca se aplica o izolatie corecta.

Atat interiorul peretilor cat si exteriorul, se pot adapta astfel incat sa arate ca o casa clasica, ceea ce inseamna ca in momentul in care se va finaliza “construirea” casei, totul va arata perfect normal si va veti putea muta fara nici un fel de problema.

Un avantaj foarte mare al caselor din containere, este reprezentat de faptul ca, aceste constructii se pot muta cu ajutorul unei macarale si a punei platforme mari, de pe un teren pe altul, ori de cate ori doriti acest lucru. In plus, in functie de tipul containerului, aveti posibilitatea de a il demonta inainte de a realiza transportul, astfel fiind mult mai simplu de manipulat si implicit transportat. Este adevarat ca a doua varianta, implica mai multa munca, timp si efort fizic.

Cabine-containere.ro poate reprezenta pentru nevoile tuturor solutia perfecta astfel incat sa va puteti duce la bun sfarsit planurile si sa va puteti bucura de de o locuinta noua, construita cu cele mai mici preturi de pe piata.

Casele din containere pe care echipa Cabine-containere vi le pune la dispozitie, au la baza structura din otel usor, ceea ce inseamna ca ofera un plus de fiabilitate, rapiditate si eficienta in executie, precum si o siguranta sporita si functionalitate ridicata pentru clientul final. Avand la baza un otel zincat, avem parte de o rezistenta superioara in comparatie cu alte materiale conventionale, casele din containere reprezentand poate cea mai buna optiune in caz de cutrmur, umezeala sau incendii.

Firma reprezentata de magazinul online Cabine-containere.ro, este o firma care s-a integrat si a participat in mod constant la dezvoltarea urbanistica moderna din ziua de astazi, furnizand acele produse superioare calitativ, atat in tara, cat si in afara tarii. Pentru a va putea face o idee despre calitatea serviciilor oferite de catre cei de la Cabine-containere.ro, trebuie bentionat si faptul ca suprafata totala pe care fabrica o detine, este de 30.000 m2, dintre care 14.000 m2 sunt folositi strict pentru productia cabinelor si a containerelor.

Containerele care sunt de mai multe tipuri, reprezinta doar o parte din produsele pe care acestia le realizeaza si comercializeaza. Astfel, la numai un simplu click distanta puteti descoperii o gama extrem de variata atat de containere, cat si de cabine dedicate pentru diverse intrebuintari:

Containere bar

Revenind la containerele pentru locuit, este de mentionat si faptul ca, o astfel de casa se poate realiza dintr-un singur container, precum si din mai multe, ceea ce este si recomandat. Astfel, se pot lipi intre ele sau chiar supraetaja containerele, astfel incat sa puteti obtine o suprafata mult mai mare locuibila, pentru a va putea simti la urma urmei, precum intr-o casa construita dupa metode clasice.

Toate informatiile cu privire la containerele pentru locuit si nu numai, va sunt puse la dispozitie la numai un simplu click distanta si in plus, trebuie sa specificam si faptul ca, pe Cabine-containere.ro, puteti gasi nu numai cabine si containere clasice, ci si containere din fibrociment ce sunt relizate din placi de fibrociment atat la exterior cat si la interior. Aceste tipurid e placi va pot ajuta in a obtine o izolare termica si fonica mult mai buna, precum si o rezistenta sporita la apa, inghet sau foc. Aceste containere din fibrociment, pentri ca sunt realizate din materiale naturale si pentru ca au o compozitie specifica, se pot cataloga ca fiind constructii etanse, cu o estetica placuta si foarte usor de integrat indiferent de peisaj.