Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, iese vineri din închisoare. Magistrații au respins contestația procurorilor DNA

1 minut de citit Publicat la 13:29 10 Iul 2026 Modificat la 13:48 10 Iul 2026

Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Foto: Hepta

Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, este eliberat condiționat, vineri, din închisoare.

Cherecheș a fost condamnat pentru luare de mită și a încercat să se sustragă executării pedepsei fugind din țară, însă a fost prins în Germania.

"În urmă cu puțin timp, judecătorii de la Tribunalul Maramureș au respins contestația procurorilor anticorupție din Baia Mare ca fiind nefondată.

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că judecătorii vor trimite minuta aici, la Penitenciarul Baia Mare, iar angajații instituției vor demara procedurile de punere în libertate a fostului edil al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

Acest lucru poate dura 2-3 ore, însă este cert că fostul edil al municipiului Baia Mare va fi pus în libertate și va ieși pe poarta penitenciarului.

Vă reamintesc că fostul primar a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată.

În dimineața zilei în care s-a dat sentința definitivă, el a părăsit teritoriul României folosindu-se de un act de identitate al unei rude.

A fost prins în Germania și extrădat, iar de atunci își execută pedeapsa în Penitenciarul Baia Mare", a relatat Vasile Dale, corespondent Antena 3 CNN.

Cherecheș, condamnat și pentru fuga din țară, în timp ce era sub control judiciar

Luna trecută, Cherecheș a fost condamnat și în dosarul fugii din țară, care a avut loc în data de 24 noiembrie 2023.

Cu acea ocazie, el a comis și infracțiunea de fals privind identitatea, folosind actele unui văr.

Ultima condamnare pronunțată de Secția Penală de la Judecătoria Baia Mare nu este definitivă.

Fostul primar a atacat-o deja, iar apelul se va judeca în luna septembrie.

Concret, în dosarul fugii din țară Cherecheș a primit 2 ani de închisoare pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat și 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals privind identitatea.

Inițiativa de eliberare condiționată a lui Cătălin Cherecheș a venit de la Penitenciarul Baia Mare

Comisia de eliberare condiționată din cadrul Penitenciarului Baia Marea a propus la finele lunii mai punerea în liberate a fostului edil, iar Judecătoria Baia Mare a admis, în data de 16 iunie, această propunere.

Procurorii DNA au contestat hotărârea Judecătoriei Baia Mare, însă Tribunalul Maramureș a respins apelul, decizia de vineri fiind definitivă.

Potrivit instanței de fond, termenul de supraveghere al lui Cherecheș se întinde până la 18 martie 2028, când ar fi ajuns la termen executarea pedepsei pentru mită.

În această perioadă, fostul primar trebuie să respecte obligațiile impuse de lege, în caz contrar riscând revocarea eliberării condiționate.