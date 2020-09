Cauți găzduire web ieftină pentru un blog? Compară online ce variante ai

Dintre acestea, unele ajung să aibă performanțe majore, fiind deținute de influenceri sau de jurnaliști capabili să atragă mase mari de public. Cele mai multe bloguri sunt însă rezultatul pasiunii pentru publishing sau pentru unele domenii specifice. Hobby-uri diverse sunt ilustrate pe bloguri și atrag chiar mici comunități online cu membri ce împart aceeași pasiune.

Uneori blogurile ajung să aibă și venituri din afișarea de reclame publicitare, postarea de articole de tip advertorial sau includerea în texte a unor linkuri prin sisteme de afiliere online. Însă în cele mai multe cazuri hobby-ul bate partea financiară, fiind principalul interes. Cu venituri modeste sau deloc, blogul trebuie administrat eficient, iar costurile să fie cât mai bune.

Care sunt costurile minime pentru un blog operat în bune condiții?

Domeniul web este foarte important, căci este adresa scurtă spre serverul unde website-ul este găzduit. Este mereu nevoie de un domeniu web simplu și de impact, ușor de reținut. Se poate merge pe domenii gratuite, dar acestea nu sunt o opțiune elegantă. Costul unui domeniu web .ro este de doar 7,5 euro / an la un provider de top, deci merită investiția - cât o pizza și o băutură la un restaurant în oraș.

Găzduirea web este elementul cel mai complex, tratat însă adesea în mod superficial. Găzduirea web este suportul websiteului și de ea depinde în mare parte experiența utilizatorului. Ai nevoie de găzduire web de calitate pentru ca blogul să poată fi accesat oricând, fără timp offline, deci caută firmă de web hosting care garantează uptime de 99,9%. Cel mai bine este să alegi un provider cu data center propriu localizat în România și care are o reputație bună pe piață. Pentru a găsi cea mai bună soluție (calitate ridicată, preț minim) poți folosi un comparator de servicii hosting unde să vezi părerea experților, dar și recenzii ale utilizatorilor care au experimentat serviciile în cauză. Astfel poti alege cel mai bun hosting din Romania.

Unui blog îi este de obicei de ajung un plan de shared hosting, dar ideal este să fie un plan adaptat pentru Wordpress - platforma preferată pentru bloguri. Costul ar trebui să fie de maximum câțiva euro pe lună, un cost și mai bun dacă alegi plata anuală. Poți opta pentru găzduire web SSD, nu uita să te asiguri că providerul ales asigură cu adevărat suport tehnic non stop.

Când cauți găzduire web ieftină pentru blog, evită ofertele care par mult prea atractive, mai ales dacă providerul este unul necunoscut, o firmă foarte mică sau una despre care găsești online informații negative. Este normal să plătești puțin, dar dacă acest cost este apropiat de zero la nivel de an, trebuie să ai îndoieli cu privire la onestitatea promisiunilor. Atenție, există pe internet chiar și oferte cu găzduire web gratuită. Acestea presupun evident un compromis, de obicei afișarea de mesaje publicitare administrate de provider. În plus, atunci când primești un serviciu gratuit nu poți avea deloc pretenții cu privire la calitate, deci este o variantă de evitat...

