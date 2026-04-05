Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)

Publicat la 23:57 05 Apr 2026 Modificat la 23:57 05 Apr 2026

Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București. Foto: Antena 3 CNN

Apar informații noi în cazul medicului găsit mort într-un apartament incendiat, în București. Potrivit unor surse apropiate anchetei, femeia suspectată de crimă a recunoscut că l-a ucis, însă a susținut că totul ar fi fost în legitimă apărare.

Aceasta le-ar fi spus anchetatorilor că bărbatul ar fi consumat alcool, ar fi devenit agresiv și nu o lăsa să plece din locuință, moment în care situația a degenerat.

Cei doi se cunoșteau de aproximativ doi ani. Medicul ar fi publicat, în trecut, anunțuri prin care își căuta partenere pentru relații intime, iar femeia ar fi ajuns astfel în contact cu el.

Potrivit acelorași surse, bărbatul o plătea pentru fiecare vizită la domiciliu. Femeia lucra fără forme legale ca menajeră și mergea la el nu doar pentru relații intime, ci și pentru a face curățenie în apartament.

Femeia este căsătorită, iar soțul ei, care lucrează ca șofer, nu ar fi știut de aceste vizite.

Sursele mai spun că, în cursul zilei de mâine, suspecta va fi prezentată în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Medicul a fost găsit mort în locuința sa, după un incendiu izbucnit în apartament. Ancheta a arătat că bărbatul fusese înjunghiat înainte ca focul să fie pus.

Trupul acestuia a fost descoperit în bucătărie, cu multiple lovituri de cuțit. După comiterea crimei, incendiul ar fi fost provocat intenționat, pentru a distruge urmele.

Inițial, anchetatorii au luat în calcul mai multe scenarii, inclusiv un jaf sau implicarea unor persoane din anturajul victimei. În urma verificărilor, apropiații medicului au fost eliminați din cercul de suspecți.