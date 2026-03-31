Incendiu violent într-un bloc de pe Calea Vitan din București. 9 persoane evacuate, una în stop cardio-respirator și cu arsuri grave

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară într-un bloc de opt etaje de pe Calea Vitan din Capitală. Flăcările s-au manifestat violent la primul nivel, iar fumul gros a inundat rapid casa scării. O persoană a suferit arsuri grave și se află în stop cardio-respirator.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au extras din apartamentul cuprins de flăcări o victimă în stare de inconștiență, care prezintă arsuri pe 50% din suprafața corpului. Medicii au efectuat manevre de resuscitare la fața locului, apoi victima a fost transportată de urgență la spital.

Alte 8 persoane au fost evacuate din imobil. Dintre acestea, 5 au refuzat transportul la spital după evaluarea medicală, iar 3 sunt în continuare sub observația medicilor la locul incidentului, fiind conștiente.

Din cauza gravității situației, forțele de intervenție au fost suplimentate rapid. În acest moment, la fața locului acționează: 7 autospeciale de stingere (ASAS, 4 ambulanțe SMURD și 2 unități de terapie intensivă mobilă (UTIM) și o autoscară și o unitate de descarcerare.

Echipele de căutare-salvare verifică în continuare fiecare apartament pentru a se asigura că nu au mai rămas persoane blocate.

Incendiul este în curs de lichidare.