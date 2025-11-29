Ce este pâinea din triticale, invenția inedită a cercetătorilor de la Suceava care a primit două medalii de aur

1 minut de citit Publicat la 07:00 29 Noi 2025 Modificat la 07:00 29 Noi 2025

Facultatea de Inginerie Alimentară a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut două medalii de aur la Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025, desfășurat în perioada 23–24 octombrie, la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Distincțiile au fost acordate pentru rezultatele remarcabile obținute în cadrul unui proiect de cercetare realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei.

”Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a fost distinsă cu două medalii de aur la Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025, care s-a desfășurat între 23 și 24 octombrie a.c., la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Medaliile au fost obținute pentru rezultatele deosebite ale cercetătorilor implicați în proiectul „Cercetări privind valorificarea diferitelor soiuri de triticale și a borhotului de malț pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase (VALBTRINBP)”, finanțat de UEFISCDI. Proiectul are ca scop valorificarea resurselor agricole autohtone și a produselor secundare rezultate din procesul de fabricare a berii, contribuind la dezvoltarea unor alimente sustenabile și nutritive.

Cele două invenții premiate cu aur sunt:

„Pâine din făină de triticale cu borhot de malț brun și procedeu de obținere a acesteia” – autori: Georgiana Gabriela Codină, Iurie Rumeus, Mircea Adrian Oroian, Adriana Dabija, Aliona Ghendov-Mosanu, Olesea Saitan, Sergiu Paiu.

„Paste din făină de triticale cu borhot de malț blond și procedeu de obținere a acestora” – autori: Georgiana Gabriela Codină, Iurie Rumeus, Mircea Adrian Oroian, Denisa Atudorei, Aliona Ghendov-Mosanu, Vasile-Florin Ursachi, Sergiu Paiu.

Cele două produse inovatoare sunt alimente funcționale, obținute din ingrediente naturale, fără adaos de aditivi alimentari. Datorită conținutului ridicat de fibre, proteine și substanțe minerale, acestea au proprietăți nutriționale îmbunătățite și pot contribui la o alimentație echilibrată. Cercetările pun accent pe valorificarea durabilă a materiilor prime locale și pe reducerea deșeurilor agroalimentare, în acord cu direcțiile europene privind economia circulară și alimentația sănătoasă.

Prin aceste rezultate, Facultatea de Inginerie Alimentară își consolidează poziția între centrele universitare cu activitate de cercetare recunoscută internațional, confirmând potențialul de inovare și colaborare transfrontalieră al echipei sucevene”, scriu reprezentanții Facultății pe Facebook.





