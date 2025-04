Ce se întâmplă cu alegerile după decizia judecătorului de la Ploiești. Zegrean: Dacă hotărârea rămâne, lucrurile se încurcă rău de tot

Judecătorii Curții Constituționale a României. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Un judecător de la Curtea de Apel Ploiești a decis joi suspendarea anulării alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională. Fostul judecător al CCR Augustin Zegrean atrage atenția că dacă hotărârea nu este desființată de o altă instanță deasupra celei care a dat-o, intră în puterea lucrului judecat și trebuie respectată. Adică alegerile de săptămâna viitoare se vor anula și se va relua turul doi din 2024. De altfel, potrivit acestuia, singura care poate ataca decizia de la Ploiești este tot CCR, relatează RFI.

O hotărâre judecătorească, dacă nu este desființată de o altă instanță deasupra celei care a dat-o, intră în puterea lucrului judecat și hotărârile intrate în puterea lucrului judecat trebuie respectate, indiferent că sunt șui, atrage atenția Augustin Zegrean, fost judecator CCR.

Zegrean a spus că există posibilitatea ca alegerile de anul acesta să fie anulate, dacă niciuna dintre părțile procesului, adică CCR și reclamantul Gheorghiță Popescu, nu va face recurs.

„Domnul judecător a fost sesizat de către un domn Popescu Gheorghiță, care a cerut să anuleze hotărârea Curții Constituționale și domnul judecător a considerat-o că este act administrativ. I-a admis inițial cea de suspendare, că suspendă până la soluționarea pe fond a procesului. Și în fraza următoare zice că anulează decizia Curții și obligă Curtea la 70 de lei cheltuieli de judecată către Popescu Gheorghiță.

Halucinant! Pentru că, după Constituție, deciziile Curții nu pot fi atacate nicăieri. Nici măcar la CEDO, că mai încearcă unii la CEDO să le atace. Nu se poate. Curtea Constituțională nu face parte din instanțele judecătorești. Ea este Curte Constituțională și atâta tot. Nu este supusă nici unei puteri din țară, nu face parte din nici o altă putere. Ea este independentă acolo, la locul ei”, a afirmat Zegrean, pentru RFI.

„Nu-i de glumit. Dacă hotărârea aceasta rămâne, lucrurile se încurcă rău de tot”

Potrivit fostului judecător al CCR, dacă sentința nu este atacată în cinci zile, ea intră în puterea lucrului judecat.

„În a șasea zi n-o mai poate ataca nimeni. Dar dacă nimeni nu o atacă și nu poate să o atace decât Curtea Constituțională sau el. Dar el nu are interes pentru că a câștigat procesul. Deci, dacă el ar ataca-o, i s-ar respinge recursul ca lipsit de interes.

Deci singura care poate să atace acum această sentință este Curtea Constituțională, care probabil că nici n-a fost citată la proces. Probabil că a fost citată, dar cred că au luat-o în râs și nu s-au dus acolo, cred că au spus ce să căutăm noi acolo, că nu poate să facă așa ceva.

Și așa decizia rămâne în puterea lucrului judecat. Asta înseamnă că alegerile acestea ar trebui oprite. Dar nu de astăzi. Pentru că, după ce ea intră în puterea lucrului judecat și după ce trece termenul de recurs sau se respinge recursul, în momentul acela alegerile trebuie oprite, pentru că hotărârile de Guvern care au fost date pentru organizarea acestor alegeri înseamnă că au fost date în baza unei hotărâri nule. Hotărârea CCR fiind anulată, hotărârile lor nu mai au sens, pentru că ele se bazează pe acea hotărâre a Curții Constituționale care a declarat alegerile acelea neconstituționale. Le-a oprit”, a explicat Zegrean.

Acesta spune că toată situația este „o aiureală totală”.

„Este o aiureală totală. Nu am fost de acord cu decizia CCR, am criticat-o de atunci. Dar ce a făcut Curtea de Apel Ploiești acum nu este normal. Este un principiu roman: Fiat iustitia, et pereat mundus - Să fie justiție, chiar dacă piere lumea. Și dacă legea spune că hotărârea aceasta neatacată și neanulată, trebuie respectată, trebuie s-o respecte și domnul ministru, și domnul de la AEP și toată lumea. Nu-i de glumit cu chestia asta. Dacă hotărârea aceasta rămâne, lucrurile se încurcă rău de tot”, a mai adăugat Augustin Zegrean.