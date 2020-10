Ce trebuie sa stii despre tratamentele cu ulei de canabis?    

Beneficiile pe care le produce aceasta substanta asupra organismului omenesc sunt deosebit de variate, motiv pentru care chiar si marile companii de cosmetice sau produse de ingrijire personala au inceput sa comercializeze la scara larga produse ce contin ulei de canabis.

Pentru a putea alege corect situatiile in care poti folosi un astfel de tratament, va trebui sa te informezi in prealabil asupra substantei active din acest produs si a modului de administrare. Asadar, intrebarile pe care le ai isi vor gasi raspunsul in randurile de mai jos.

- Ce este uleiul CBD?

Uleiul de canabis este un supliment alimentar natural care se bazeaza pe actiunea substantei active: canabidiolul. Acesta este un compus regasit si extras din planta de canabis sau canepa in forma ei neprelucrata.

Daca unele specii de canabis au un renume negativ din cauza continutului ridicat de THC cu efecte psihoactive, specia de canepa din care este produs uleiul de canabis este atent aleasa pentru continutul ridicat de canabidiol si procentul extrem de scazut de THC, fapt ce face din uleiul CBD un produs perfect legal si sigur pentru organism, fara efecte psihoactive sau alte efecte adverse.

- Cum se extrage substanta activa din planta?

Majoritatea proceselor de prelucrare de astazi implica substante chimice si temperaturi extreme, lucruri ce deterioreaza majoritatea substantelor naturale si se transmit prin intermediul produsului finit, avand efecte negative asupra corpului.

In special cand vine vorba de produse alimentare sau tratamente naturiste, ideal ar fi sa ne ferim de supraprocesare. Metoda prin care se obtine canabidiolul este simpla si deloc daunatoare, bazandu-se pe dioxid de carbon, presiune si temperaturi scazute.

- Exista mai multe tipuri de ulei CBD?

Uleiul CBD poate avea diferite concentratii de canabidiol si poate fi produs prin diverse metode, insa gama de produse CBD este deosebit de cuprinzatoare. Astfel, marii distribuitori autorizati, precum www.cbdlife.ro, pun la dispozitie o selectie de tincturi, alimente, dulciuri, cosmetice, capsule, cristale si chiar lichid pentru tigara electronica cu continut de canabidiol.

- Care este cea mai buna metoda de a administra ulei de canabis?

Ingerarea uleiului CBD, a capsulelor sau a produselor alimentare cu continut de canabidiol va produce efecte in decursul a cel mult doua ore. Viteza cu care organismul tau va resimti efectele canabidiolului dupa ingerare va depinde, bineinteles, de factori genetici si de cantitatea de mancare pe care ai consumat-o anterior.

Foarte important de stiut, insa, este ca niciodata nu vei simti efectele canabidiolului precum simti efectele produse de THC, acel compus psihoactiv regasit in planta de marijuana si absent din compozitia uleiului CBD.

Administrat sublingual (picurat sub limba), canabidiolul este transportat foarte rapid prin organism, iar efectele se pot observa la scurt timp dupa administrare. Tocmai de aceea, aceasta este metoda recomandata de majoritatea utilizatorilor.

Durata efectelor poate fi de pana la cateva ore, iar unul dintre avantajele acestei modalitati de administrare este ca poti decide foarte rapid daca mai este nevoie de inca o picatura pentru a ajunge la rezultatele dorite.

Articol realizat de iAgency.ro