CFR Călători anunţă că, din cauza unor cabluri tăiate de utilaje, trenurile pe ruta București Nord – Constanța au întârzieri

1 minut de citit Publicat la 17:04 22 Iul 2026 Modificat la 17:04 22 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

CFR Călători a transmis, miercuri după-amiază, că trenurile IR 16085 București Nord – Constanța și IR 1585 București Nord – Constanța vor avea întârzieri din cauza unor cabluri feroviare avariate accidental de utilaje între stațiile Palas și Constanța.

"CFR Călători informează că, din cauza unor cabluri feroviare avariate accidental de utilaje între stațiile Palas și Constanța, circulația trenurilor în zonă se desfășoară la cale liberă, ceea ce determină întârzieri în circulație.

Au fost afectate trenurile IR 16085 București Nord – Constanța și IR 1585 București Nord – Constanța, care au înregistrat întârzieri la sosirea în stația Constanța.

Și alte trenuri CFR Călători care circulă pe ruta București – Constanța pot înregistra întârzieri până la restabilirea circulației în condiții de siguranță de către echipele de intervenție ale administratorului infrastructurii feroviare – CNCF „CFR” SA.

CFR Călători mulțumește pasagerilor pentru înțelegere", a comunicat CFR Călători.

Şeful CFR Călători, chemat la raport de Miruţă

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, afirmase, în urmă cu 10 zile, că 86% dintre cei care au completat formularul online nu ar recomanda altor persoane călătoria lor cu CFR, motiv pentru care l-a chemat la minister pe directorul CFR Călători.

Printre cele mai importante probleme sesizate, spune ministrul interimar, se numără aerul condiţionat defect şi lipsa curăţeniei în toatele şi vagoane, foarte mulţi dintre călători arătând că nu ar recomanda experienţa lor.