Miruță îl cheamă la raport pe șeful CFR Călători, după răspunsurile pasagerilor: 86% nu ar recomanda altora călătoria cu trenul

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Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, afirmă că 86% dintre cei care au completat formularul online nu ar recomanda altor persoane călătoria lor, motiv pentru care l-a invitat, luni, la minister, pe directorul CFR Călători.

Într-o postare pe Facebook, Miruţă scrie că, după o săptămână de la lansarea formularului online prin care călătorii CFR pot transmite problemele din timpul deplasării cu trenul, peste 1.000 de persoane au completat deja.

Printre cele mai importante probleme sesizate, spune ministrul interimar, se numără aerul condiţionat defect şi lipsa curăţeniei în toatele şi vagoane, foarte mulţi dintre călători arătând că nu ar recomanda experienţa lor.

"A trecut o săptămână de când am lansat formularul prin care călătorii CFR îmi transmit direct problemele din tren. Date de la firul ierbii, de la oamenii care plătesc bilete. 1.091 de călători au completat deja, iar numărul creşte. Sunt, deci, date relevante - 65% este procentul celor care spun că nu funcţionează aerul condiţionat; 29% spun că a doua cea mai mare problemă este curăţenia în toalete şi în vagoane; 86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o. 70% dintre călători au fost cu trenurile IR, unde aerul condiţionat este standard obligatoriu. Datele nu arată bine, motiv pentru care, dimineaţă (luni - n.r.), la ora 10:00, l-am invitat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători", a scris Miruţă duminică, potrivit Agerpres.

El mai spune că în formularul deja lansat a mai fost adăugată o rubrică în care CFR trebuie ca, în două zile de la primirea sesizării, să completeze cu lămuririle necesare.

"Lucrăm simplu pentru a pune lanterna pe cauză: în tabelul cu fiecare caz sesizat de călători în această săptămână, am mai creat o coloană în care CFR să completeze, în două zile, explicaţia. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns. Iar acolo unde există vinovaţi, trebuie să existe şi consecinţe. Lăsăm în continuare formularul deschis (...) Timpul în care problemele erau ascunse în rapoarte s-a încheiat. De acum înainte, fiecare problemă semnalată trebuie abordată", a mai precizat Radu Miruţă.

Un formular online prin care se pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul a fost lansat de Ministerul Transporturilor, informaţiile urmând să fie centralizate timp de cel puţin două săptămâni pentru identificarea principalelor disfuncţionalităţi şi stabilirea măsurilor necesare, a anunţat, luni, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

"În ultimele săptămâni, mulţi dintre dumneavoastră mi-aţi scris despre problemele pe care le întâmpinaţi în călătoria cu trenul: aer condiţionat care nu funcţionează, întârzieri, lipsă de informaţii, condiţii de călătorie care nu sunt cele pe care le meritaţi. Ca să văd cum funcţionează sistemul şi din perspectiva unui călător obişnuit, am sunat şi eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători şi pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie. De aceea vreau să vedem realitatea exact aşa cum este şi să aplicăm legea acolo unde găsim nereguli, inclusiv sancţiuni dacă sunt cazuri în se plăteşte mentenanţă care, în practică, nu se face", a menţionat ministrul, într-o postare pe Facebook.