ChatGPT va putea face cumpărături în locul tău, folosindu-ți cardul Visa. Cum va funcționa

ChatGPT va putea face cumpărături în locul tău, folosindu-ți cardul Visa. Foto: Hepta

Visa a integrat rețeaua sa de plăți în ChatGPT, ceea ce îi va permite chatbotului să facă cumpărături și să finalizeze tranzacții în numele utilizatorilor. Mișcarea marchează o extindere importantă a comerțului bazat pe inteligență artificială, scrie Euronews.

Parteneriatul înseamnă că agenții AI nu se vor limita doar la recomandarea de produse, ci vor putea efectua efectiv achiziții la orice comerciant care acceptă plăți prin Visa. Până acum, încercările de acest tip au fost limitate la un singur retailer sau la un grup restrâns de comercianți înscriși în astfel de programe.

OpenAI va furniza tehnologia care le permite agenților AI să interacționeze, să ia decizii și să inițieze cumpărături prin intermediul ChatGPT. Visa, cea mai mare rețea de plăți din lume în afara Chinei, va gestiona autorizarea plăților și monitorizarea eventualelor fraude.

„Pe măsură ce agenții AI devin participanți activi în economie, prioritatea Visa este să se asigure că tranzacțiile rămân sigure, de încredere și fără probleme”, a declarat Jack Forestell, directorul de produs și strategie al companiei.

Cum va funcționa

În cadrul unui eveniment organizat miercuri la San Francisco, Forestell a oferit exemplul unui utilizator care îi cere lui ChatGPT să găsească o pereche de căști wireless care să coste mai puțin de 150 de dolari. Chatbotul ar identifica un produs potrivit și l-ar cumpăra automat în numele clientului.

Pentru a activa această funcție, utilizatorii vor trebui să își conecteze cardurile Visa la ChatGPT. Sistemul va include mai multe măsuri de protecție, precum limite de cheltuieli, pași de aprobare obligatorii înaintea unei achiziții și liste cu comercianți autorizați, menite să reducă riscul de fraudă și să protejeze consumatorii.

Forestell a precizat că Visa va gestiona eventualele dispute folosind aceleași reguli aplicate tuturor tranzacțiilor, inclusiv verificarea faptului că utilizatorul și-a dat acordul pentru cumpărătură și că aceasta a fost procesată corect de comerciant.

Nu este prima încercare a OpenAI de a intra în zona comerțului online. La sfârșitul anului trecut, compania a lansat funcția Instant Checkout, care permitea ChatGPT să caute pe internet produse specifice. Sistemul s-a confruntat însă cu erori, nu a fost adoptat pe scară largă de comercianți, care s-au opus unui comision de 4% pe tranzacție, și a fost retras în luna martie.

Visa și OpenAI nu au făcut publice detaliile financiare ale noului acord și nici eventualele taxe care ar putea fi percepute comercianților sau clienților.

Vor avea oamenii încredere într-un astfel de sistem?

Jack Forestell admite că va fi nevoie de timp până când utilizatorii vor avea suficientă încredere pentru a lăsa agenții AI să le gestioneze cumpărăturile.

Potrivit acestuia, în primele etape majoritatea tranzacțiilor vor necesita în continuare aprobarea explicită a utilizatorului, iar agenții AI vor trimite notificări înainte de finalizarea unei achiziții.

„Cred că, în general, oamenii sunt deja foarte confortabili cu partea de căutare și recomandare a produselor”, a spus Forestell. „Dar trecerea la cumpărături complet autonome necesită un nivel cu totul diferit de încredere”.

Principalul rival al Visa, Mastercard, dezvoltă la rândul său funcții de cumpărături bazate pe inteligență artificială, însă la o scară mai redusă.

Soluția companiei este orientată în special către mediul de afaceri și permite agenților AI să achiziționeze servicii, precum publicitate, în numele companiilor.