Ciprian Ciucu nu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionari: „Orice altă informaţie este fake news”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei FOTO: Agerpres

Primăria Capitalei dezminte informaţiile conform cărora Societatea de Transport Bucureşti ar elimina gratuitatea pentru pensionari.

Până la elaborarea şi adoptarea planului de eficientizare a activităţii STB, nu se pune problema majorării tarifelor sau eliminării unor gratuităţi, a precizat PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

„STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informaţie citiţi pe site-uri este fake news. Primarul Ciprian Ciucu a anunţat ieri că a cerut un plan de eficientizare a STB, pentru a evita insolvenţa companiei şi a îmbunătăţi condiţiile de transport public pentru bucureşteni. Până la elaborarea şi adoptarea acestui plan, edilul a precizat clar că nu se va pune problema de majorări de tarife sau de eliminarea unor gratuităţi”, transmite PMB.

Conform aceleiaşi surse, în prezent circulă gratuit cu mijloacele de transport ale STB:

toţi pensionarii cu domiciliul stabil în Bucureşti (peste 467.000);

elevii (peste 66.000);

persoanele cu handicap (peste 18.000);

donatorii onorifici de sânge, anumiţi angajaţi ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, foştii deţinuţi politici, persoane persecutate politic, eroii Revoluţiei şi urmaşii acestora, veterani, invalizi, văduve de război (7.800 în total).

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut marţi STB şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti să prezinte un plan de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii.

Solicitarea a venit după ce Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joia trecută, majorarea preţului pentru călătoriile metropolitane şi realizarea unui audit la STB.

„Am cerut conducerilor STB şi ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii companiei! Dacă va fi viabil, voi înainta acest plan Consiliului General şi Guvernului, îl voi discuta în prealabil cu sindicatele. Împreună, trebuie să evităm insolvenţa şi să îmbunătăţim condiţiile de transport public pentru bucureşteni”, a anunţat Ciucu.