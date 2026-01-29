CNAS vrea să schimbe regulile pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii

CNAS vrea să schimbe modul de alocarea a fondurilor pentru analize. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Casa de Asigurări de Sănătate vrea să schimbe modul de alocarea a fondurilor pentru analize. Concret, bolnavii vor avea acces la analizele decontate de stat toată luna, nu doar câteva zile ca până acum.

Schimbarea vine însă cu reguli mai stricte: pacienţii vor primi mai greu bilet de trimitere şi vor fi programaţi în funcţie de bolile de care suferă.

Planul CNAS prevede reorganizarea pachetului de bază, care cuprinde aproximativ o sută de analize și vrea, astfel, să le ofere prioritate bolnavilor care au nevoie rapid dde un diagnostic. În plus, Casa de Asigurări de Sănătate vrea ca măsura să fie extinsă și pentru investigații imagistice, precum CT și RMN care în prezent costă în jur de 1200 de lei.

„Avem bani astăzi în sensul în care ne rămân bani la sfârșit de lună, în fiecare lună ne rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Pentru că există acel plafon, noi trebuie să facem reechilibrări bugetare luna următoare pentru luna anterioară și pacientul e la mijloc, pierdut pe traseu, fără analize medicale”, a explicat conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, la RFI.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate va elimina în acest an plafoanele de la laboratoarele de analize medicale, astfel încât pacientul să aibă acces la servicii de diagnostic în timp real, atunci când are nevoie”, a anunţat el.

„Accesul la analize medicale decontate ar putea intra, în sfârșit, într-o zonă de normalitate. În acest an vor fi eliminate plafoanele de la laboratoarele de analize medicale, o măsură menită să corecteze una dintre cele mai absurde disfuncții ale sistemului. Prioritatea noastră este să eliminăm cât mai rapid acest plafon. Nu este vorba despre creșterea bugetului, ci despre folosirea lui corectă”, a subliniat Horațiu Moldovan.