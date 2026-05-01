Co-fondatorul Superdry a fost condamnat pentru viol. Ce a declarat în fața juriului magnatul modei James Holder

Publicat la 14:51 01 Mai 2026

Co-fondatorul brandului Superdry, James Holder, a fost condamnat pentru viol, transmite BBC vineri. Bărbatul în vârstă de 54 de ani a fost găsit vinovat de un juriu format din șapte bărbați și cinci femei, după un proces de cinci zile la Curtea Coroanei din Gloucester, în Marea Britanie. Holder a fost însă achitat de acuzația de agresiune prin penetrare.

Holder se afla într-o ieșire în oraș în mai 2022 când s-a întors la apartamentul unei femei din Cheltenham, Gloucestershire, unde a agresat-o.

Judecătorul David Chidgey a respins cererea lui Holder de eliberare pe cauțiune pentru a-și rezolva afacerile, motivând că tentația de a-și folosi „resursele semnificative” pentru a părăsi țara ar fi „prea mare”.

Ce a declarat în fața juriului magnatul modei James Holder

Magnatul modei, care a fondat Superdry împreună cu Julian Dunkerton în 2003, a declarat în fața instanței că se afla într-o „ieșire spontană” în seara de 6 mai 2022, care s-a încheiat la apartamentul femeii.

Un martor a declarat că au fost comandate două taxiuri, unul pentru Holder și unul separat pentru victimă, însă acesta ar fi urcat ulterior în mașina victimei, care o ducea spre domiciliul ei.

Instanța a mai aflat că Holder ar fi adormit în patul femeii, în timp ce un prieten al său a dormit pe canapea în living, iar ea a dormit pe podea.

Procurorul James Haskell a declarat că Holder a apărut la ușa livingului și i-a cerut femeii să meargă cu el în dormitor, însă aceasta a refuzat, spunând că este obosită, moment în care el ar fi tras-o pe pat.

„Nu s-a oprit”

Holder a continuat să o atingă pe victimă, a spus Haskell, descriind cum i-a îndepărtat articolele vestimentare inferioare, iar aceasta a încercat să-l oprească.

„Din când în când își cerea scuze, dar apoi continua. Ea îi spunea să se oprească”, a declarat procurorul.

„La un moment dat, ea a început să plângă, dar chiar și atunci el nu s-a oprit.”

Juriul a aflat că femeia a reușit să scape de Holder și să iasă din dormitor, iar acesta a părăsit apartamentul la scurt timp după aceea. Victima a sesizat poliția și a oferit o declarație video anchetatorilor în iulie 2022.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Superdry a precizat că Holder a demisionat din funcțiile de director și angajat al brandului în 2016, iar colaborarea de tip consultanță s-a încheiat în 2019.

„Cazul se referă la un incident din 2022, la mult timp după încheierea oricărui rol în cadrul Superdry”, a transmis compania. „Procesul nu are legătură cu Superdry, sediile, angajații sau activitatea companiei. Deoarece este un caz aflat în continuare pe rolul instanței, Superdry nu poate comenta mai mult.”

Ce este Superdry: Brandul e prezent și în România

Superdry este un brand internațional de modă fondat în Marea Britanie, în anul 2003, de Julian Dunkerton și James Holder. Compania s-a făcut remarcată printr-un stil distinct de streetwear, care combină elemente britanice cu influențe vintage americane și grafice inspirate din cultura japoneză.

De-a lungul anilor, Superdry a devenit un nume cunoscut la nivel global, fiind prezent în numeroase țări din Europa, Asia și America. Brandul este apreciat în special pentru jachete, hanorace, tricouri și accesorii cu design recognoscibil și logo-uri puternice.

În România, Superdry este disponibil prin magazine fizice și platforme online, fiind prezent în centre comerciale importante din marile orașe. Produsele brandului sunt orientate către segmentul casual-premium, adresându-se în special publicului tânăr și urban, interesat de modă contemporană și confort.

Dacă sunteți victimă a abuzului sexual sau a traficului de persoane, puteți cere ajutor și consiliere gratuită la linia TelVerde a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane din România: 0800 800 678.