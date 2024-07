Comisia Europeană confirmă că sprijinul PSD pentru agricultură menține România pe locuri fruntașe în Europa / Sursă foto: Hepta

România se va plasa în acest an foarte aproape de pragul de 10 milioane de tone de grâu, arată ultima prognoză a Comisiei Europene. Datorită sprijinului pe care Guvernul condus de Marcel Ciolacu s-a angajat să îl acorde agriculturii din România, rezultatele din 2024 vor fi superioare celor de anul trecut, în ciuda unei perioade în care acest segment economic este extrem de afectat de secetă.

România, pe locul IV în Europa la culturile de grâu și locul I la producția de porumb

Fermierii români, sprijiniți de politicile eficiente și programele de dezvoltare guvernamentale implementate de social democrați, au cultivat în acest an o suprafață impresionantă de 2.239.000 hectare cu grâu, a patra cea mai mare din Uniunea Europeană, după Franța, Germania și Polonia.

Datele Comisiei Europene arată că România va obține aproximativ 9,8 mil. tone de grâu, în creștere față de cele 9,6 mil. tone în 2023 și 8,6 mil. tone în 2022. Cifrele subliniază o tendință ascendentă și consolidată a sectorului agricol românesc, în ciuda secetei ce afectează întregul continent european.

În 2024, România va fi cel mai mare producător de porumb din Europa, atât în ceea ce privește suprafața cultivată, cât și producția. Estimările indică o recoltă de 10,5 mil. tone, o creștere de 20% față de cele 8,5 mil. tone din anul precedent.

Guvernul oferă cel mai mare sprijin producătorilor agricoli din ultimii 34 de ani

În premieră în 2024, bugetul destinat agriculturii alocat de Guvern reprezintă 2% din PIB. Sub conducerea lui Marcel Ciolacu, Executivul a distribuit în ultimul an 3,2 miliarde de euro prin intermediul a 47 de programe și măsuri de sprijin pentru fermieri, sumele fiind virate direct în conturile acestora. Printre cele mai populare programe se numără InvestAlim, Rabla Tractoare și Rural Plus.

Totalul producției de cereale a României în acest an, inclusiv secară, sorg și ovăz, este estimat la 22,8 milioane de tone, un rezultat impresionant care reflectă strategia guvernamentală de a maximiza potențialul agricol al țării.

În cadrul Planului Strategic 2021-2027, Guvernul Ciolacu a lansat programul de sprijin pentru înființarea de sisteme de irigații (DR-26), în cadrul căruia fermierii și asociațiile acestora pot obține finanțare de până la 500.000 de euro, cu sprijin nerambursabil în cuantum de până la 65% din costurile eligibile.

Pentru 2024, fondurile de la stat pentru irigații, procesare și utilaje agricole ating 1,6 miliarde euro.

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%.