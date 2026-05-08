Compania care produce Mounjaro avertizează: Un tratament contrafăcut cu același nume e vândut pe piața din România ca supliment

Gigantul farma Eli Lilly, care produce injecțiile pentru slăbit Mounjaro, a sesizat prezența pe piața din România „a unui supliment alimentar cu beneficii declarate în tratarea obezității, a cărui compoziție și beneficii nu pot fi probate”, despe care spune că e comercializat fraudulos sub aceeași denumire ca cea a produsului Mounjaro”.

Eli Lilly România avertizează cu privire la comercializarea unor capsule pentru slăbit sub denumirea Mounjaro, care este de fapt un medicament injectabil din portofoliul companiei.

”Mounjaro nu este autorizat sub formă de capsule sau supliment alimentar. Orice produs prezentat astfel nu face parte din portofoliul Lilly, astfel că siguranţa, eficienţa şi ingredientele sale nu pot fi verificate”, transmite Eli Lilly România, precizând că tratamentele sale pentru obezitate sunt disponibile doar prin intermediul canalelor autorizate, iar produsele contrafăcute sau neautorizate reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice.

"Tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor. Produsele contrafăcute sau neautorizate reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice. Astfel de produse sunt disponibile şi pe piaţa din România, inclusiv pe platforme online, unele dintre ele fiind comercializate chiar sub numele unor medicamente pentru obezitate din portofoliul Lilly, precum Mounjaro® (tirzepatidă)", a anunţat vineri compania, printr-un comunicat.

De asemenea, reprezentanţii companiei explică faptul că Tirzepatida este administrată sub formă de tratament injectabil, iar orice altă formă de administrare este "neautorizată, netestată şi periculoasă".

Conform sursei citate, produsele neautorizate destinate tratamentului obezităţii reprezintă un pericol real pentru pacienţi deoarece adesea ele provin de la furnizori iliciţi şi nereglementaţi. De asemenea, pot să nu prezinte niciun ingredient activ, pot conţine ingrediente neconforme sau alte substanţe dăunătoare precum bacterii, endotoxine sau impurităţi.

"Tratamentele pentru obezitate dezvoltate de Lilly sunt disponibile doar prin intermediul canalelor autorizate. Nu se comercializează pe canale de social media, magazine online sau site-uri de e-commerce. Lilly îşi păstrează angajamentul de a colabora cu autorităţile competente şi cu platformele de social media pentru a înlătura produsele şi conţinutul neautorizate", subliniază Eli Lilly România.

Totodată, încurajează oamenii să se adreseze profesioniştilor din domeniul sănătăţii pentru consiliere medicală şi să achiziţioneze doar tratamente autentice din surse verificate.

"Recomandăm oricui are întrebări privind autenticitatea unui produs să contacteze farmacistul, medicul sau Eli Lilly România folosind canalele oficiale", conchid reprezentanţii companiei.