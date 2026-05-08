Companiile private suferă din cauza instabilității politice. Mii de angajați merg la serviciu cu teama că mâine vor deveni şomeri

Firmele din România, lovite de haosul politic: costuri mai mari și luptă pentru supraviețuire. Sursa foto: Getty Images

Haosul de pe scena politică afectează mediul de afaceri, care oricum era îngenunchiat de presiunile fiscale şi creşterile de preţuri. Instabilitatea adusă pe cursul valutar şi pe dobânzi de demiterea Guvernului se vede imediat şi în companiile din România. Importă la preţuri mai mari şi se împrumută mult mai greu, din cauza dobânzilor în creştere, ceea ce se traduce în investiţii mai puţine. Multe afaceri se află acum într-o adevărată luptă pentru supravieţuire. Iar angajaţii vin la serviciu cu grija că ziua de mâine îi va lăsa şomeri.

Criza politică lovește economia: afaceri în dificultate și temeri privind șomajul

Ciprian Ilonca este un antreprenor din Arad şi a moştenit o brutărie de la tatăl sau. A investit ani buni, timp, energie şi bani pentru a-şi ţine afacerea pe profit. Ultimele luni însă l-au făcut să intre într-o adevărată luptă de supravieţuire. Facturile la curent şi gaze s-au mărit, furnizorii l-au anunţat de pe o zi pe alta că măresc preţurile, aşa că ia în calcul să scumpească pâinea şi să recurgă la restructurări.

"Cu siguranţă, pâinea se va scumpi, aş zice cu un procent de 8 - 10%. Probabil că vom ajunge să adunăm, să restrângem puţin şi să lăsăm oamenii... ori de tot afară, ori avem varianta să le mai dăm câte un concediu fără plată", a declarat Ciprian Ilonca, administratorul unei brutării din Arad, pentru Antena 3 CNN.

Între timp, angajaţii vin la serviciu cu teama că în următoarea zi vor ajunge şomeri.

"În orice moment se poate întâmpla să rămân fără loc de muncă", a spus una dintre angajatele brutăriei din Arad.

Aceasta nu este singura firmă din ţara noastră cu probleme.

"Suntem dărâmaţi. Din păcate, lucrurile stau destul de de dureros și comenzile pe piața internă au scăzut cu 40-50... până la 60%. Pentru noi a devenit o performanță doar să supraviețuim până la sfârșitul anului", a precizat Adrian Cignirean, administratorul unei firme, pentru Antena 3 CNN.

Anul 2026 a început în România sub semnul insolvenţelor şi al concedierilor. Aproape 500 de firme şi-au declarat luna aceasta insolvenţa şi o mie de angajaţi au fost vizaţi de concedieri colective.

"Vorbim despre industria auto și toată orizontala ei, unde noi am văzut undeva la 10.000 de locuri de muncă disponibilizate în 2025, de la începutul acestui an. Mai avem tot așa un sector care este foarte puternic exportator: industria mobilei – cel puțin 2.000 de oameni disponibilizați, dar și sectoare de servicii, tot așa, foarte bune, contributoare la buget în trecut, cum este IT-ul, care în ultima perioadă a a început să disponibilizeze", a declarat Paul Aparaschivei, director executiv Concordia, potrivit sursei citate.

"Atâta timp cât politicul interferează cu economicul, de departe, mediul privat va avea de suferit, întotdeauna. Primul și primul lucru care contează este predictibilitatea de a face lucruri", a subliniat Claudiu Trandafir, antreprenor, pentru Antena 3 CNN.

Mediul de afaceri se află într-un blocaj mai ales de când România a intrat oficial în recesiune tehnică. Mai puţini bani în economie înseamnă intestiţii puse pe pauză şi mai puţini bani la bugetul de stat.