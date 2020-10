Spitalul din România fără manager în plină pandemie. Medicii se plâng că trebuie să lucreze în condiţii de coşmar

Aşa arată cădiţa în care un părinte va fi nevoit să îşi spele copilul bolnav. Imaginile surprinse în secţia de Pediatrie sunt parcă desprinse din Evul Mediu.

Fotografiile cu dezastrul din saloane au fost postate de medicul care a fost managerul unităţii medicale în perioada stării de urgenţă.

''Motivul pentru care am pus aceste poze, nu a fost neapărat unul prin care am vrut să consider pe cineva vinovat, sau să acuz pe cineva de aceste lucruri. Din contră, sunt puse pentru că vreau să convng cât mai multă lume că trebuie făcut ceva în direcţia asta'', spune Andrei Aron, fost manager Spitalul Municipal Câmpulung.

Singura direcţie viabilă ar fi cea a renovării totale a secţiei. De la pardoseală, la pereţi şi până la mobilier. Există şi carenţe care nu se văd în imagini.

''Ar trebui neapărat îmbunătăţită problema cu apa, pentru că Spitalul nici acum nu are apă caldă continuu. Are doar un anumit program de apă caldă. Costurile nu pot să le estimez. Am pornit deja un mic proiect legat de această reabilitare'', mai adaugă fostul manager.

Şi locuitorii din Câmpulung sunt indignaţi de modul în care arată secţia de Pediatrie.

În astfel de condiţii, părinţii se feresc să meargă la spital cu copiii.

Spitalul Municipal Câmpulung funcţionează acum fără conducere. Managerul oricum interimar, a cerut să se pensioneze.