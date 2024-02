Controverse în privinţa pregătirii populaţiei pentru război. Radu Tudor: "Legea trebuie modificată. Amenințarea este aproape de România"

Sunt controverse uriașe în privința pregătirii populației pentru război. În prezent, Ministerul Apărării lucrează la o lege prin care civilii se pot înscrie într-un program de antrenament militar care va asigura pregătirea esențială.

Rezerva armatei române este îmbătrânită, iar ca stat membru NATO, țara noastră este obligată să asigure o forță de apărare.

"Legea privind pregătirea populației pentru apărare trebuie modificată.

Ministerul Apărării a făcut aceste demersuri. Legea este momentul de față pe circuitul interministerial, se așteaptă trecerea ei prin Guvern și trimiterea în Parlament.

De ce este importantă această lege? Pentru că în momentul de față, rezerva Armatei Române este foarte îmbătrânită.

Noi, cei care am făcut serviciu militar înainte de 1989, am ajuns la o vârstă la care începem să ieșim din evidențele Armatei Române. Ori, în contextul în care avem un război la graniță, iar România are cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, evident, trebuie să întărim apărarea și parte din responsabilitatea noastră, ca stat membru NATO, este să revizuim rezerva Armatei Române.

După foarte lungi discuții, s-a luat decizia ca serviciul militar care va fi introdus în România să nu fie unul obligatoriu, să nu fie cum s-a întâmplat înainte de 1989 și câțiva ani după aceea, până în 2007, ci să fie un serviciu militar pe bază de voluntariat, adică doar cine vrea merge să facă pregătire militară.

Acest lucru înseamnă patru luni de pregătire, niște bani pe care îi primești, aproape 3.000 euro pentru cele patru luni de pregătire, în așa fel încât să poți trece în evidența Armatei Române, în zona de rezerviști.

E nevoie de oameni tineri, oameni care să știe să tragă cu arma, să știe un exercițiu de supraviețuire, să știe să se orienteze în teren și, evident, să aibă o bună condiție fizică, nimic mai mult.

Toate lucrurile acestea contează în momentul în care vrem să ne întărim profilul de stat membru NATO.

Tratatul de la Washington, pe baza căruia a fost înființată Alianța Nord-Atlantică, nu are doar articolul 5, ci are și articolul 3, care prevede responsabilități naționale din punct de vedere al profilului apărării, al modului în care țara membră NATO este pregătită să facă față unei provocări militare, până în momentul în care alți aliați vor veni pe teritoriul său și vor contribui la efortul de combatere a unei amenințări.

Amenințarea, din păcate, este foarte aproape de România. Avem multe provocări, lista e foarte lungă, cu chestiuni care trebuie rezolvate din punct de vedere militar și civil, ca România să fie rezilientă în fața amenințării rusești.

Avem 5000 de militari NATO pe teritoriul României și vrem să aducem o contribuție și mai serioasă prin tinerii pe care îi avem astăzi, cu o forță de rezervă pe care sper să nu o folosim niciodată, dar pe care suntem obligați să o avem ca orice stat care se respectă.

E nevoie de tineri, e nevoie de oameni care să fie pregătiți militar. E nevoie ca această țară să poată răspunde oricărei amenințări, indiferent când ar veni ea.

Așadar, serviciul militar voluntar e unul plătit, e unul care va putea să schimbe fața rezervei Armatei Române și cea care va da un imbold pentru apărarea acestei țări în perspectivă națională", a spus analistul militar Radu Tudor, sâmbătă, la Antena 3 CNN.