Spectacolul "Lakme" revine pe scena Operei Naţionale Bucureşti după mai mult de 50 de ani

Spectacolul "Lackme" revine pe scena Operei Naţionale Bucureşti după mai mult de 50 de ani. Sursa foto: captură video

După mai bine de jumătate de secol, opera "Lakmé" de Léo Delibes revine pe scena Operei Naționale București, într-o nouă montare semnată de Andrei Șerban. Povestea urmărește destinul a doi tineri din lumi diferite, surprinși între prejudecăți, conflicte și speranța unui viitor împreună.

Sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, spectacolul aduce în prim-plan momente muzicale emblematice și transmite un mesaj puternic despre iertare, reconciliere și curaj.

"Lakmé" este o capodoperă a liricii franceze care vorbește despre speranță, toleranță și alegerile dificile făcute în numele celor dragi.

"Este o operă care este puțin jucată, această lacrimă în lume și îmi închipui că e datorită faptului că nu este nici despre violență extremă, nu este nici despre ură extremă. Deci toate acestea sunt există în background, dar este despre dragoste. E o operă romantică, care are multă poezie și care este menită să ne mângâie sufletul. Nu e la modă azi", a declarat regizorul Andrei Șerban.

"Pentru mine e o onoare pentru că am şansă să debutez în acest rol pe scena Operei Naţionale din Bucureşti. Este un rol care vine cu foarte multe provocari, are un grad mare de dificultate, dar şi o doză mare de sensibilitate", a afirmat soprana Monica Luca.

În cele trei acte ale sale, "Lakmé" construiește o atmosferă aparte, în care muzica, decorurile și emoția se împletesc într-un spectacol care continuă să fascineze.

"Muzică romantică franceză, 1880 și ceva scrisă. A fost montată constant, dar nu foarte frecvent de atunci. De ce? Pentru că este foarte dificilă pentru cântăreți și, de ce nu?, și pentru dirijor, orchestră... Pentru cor, hai să zicem că e o partitură ceva mai accesibilă. Dar pentru soliști și pentru orchestră e o partitură extrem de solicitantă", a spus şi dirijorul Tiberiu Soare.

"Cel mai mare şoc pe care l-am avut în momentul în care am primit partitura şi maestrul Andrei Şerban împreună cu Tibi s-au ocupat de reductiile pe partitură, toate dansurile... nu apăreau. Şi zic: eu până la urmă ce am de facut aici? Vă daţi seama că a trebuit cumva secundă cu secundă să gândesc ce se întamplă în opera asta?

Eu la ce mai contribui? Şi m-am bucurat enorm că nu a fost o pastilă de mişcare coregrafia deloc, ci este o planjă care pleacă de la prima cădere a baghetei până la închiderea cortinelor", a afirmat coregraful Valentin Stoica.

Spectacolul are loc și astăzi, de la ora 18:30, pe scena Operei Naționale București.