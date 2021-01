Cuptorul de pizza, locul in care se naste cea mai "urata" reteta iubita din lume!

In timp ce una dintre tabere considera aceasta combinatie una interesanta si apetisanta, cealalta o priveste drept o atrocitate. Si, mai important, atat unii, cat si altii se declara absolut revoltati ca exista cineva in cealalta categorie. Noi consideram ca gusturile nu se discuta, dar ca fiecare produs culinar merita cel putin o sansa.

Tocmai din acest motiv, am decis sa iti prezentam in continuare o astfel de reteta hawaiiana, realizata la un cuptor pizza performant. Furnizorul Fresco Expert sustine geniul in bucatariile profesionale din Romania inca din anul 1992 si pune la dispozitia patronilor sau administratorilor de restaurante, pizzerii si alte unitati de alimentatie publica solutii integrate si inovatoare.

Aceste cuptoare electrice sau pe lemne sunt dotate cu banda sau una/doua camere de coacere si sistem de reglaj separat al temperaturii, pentru obtinerea cu precizie a rezultatului dorit. Nu in ultimul rand, structura lor robusta din otel le garanteaza duritatea si o durata indelungata de viata.

Folosind un astfel de cuptor, pizza cu ananas si pui va iesi crocanta si delicioasa, imbiindu-i, cel putin olfactiv, chiar si pe cei care inca nu sunt convinsi de aceasta combinatie.

Motivele pentru care fructul exotic a inceput sa fie asociat cu unul dintre cele mai apreciate feluri de mancare din intreaga lume sunt, in principal, in numar de doua. In primul rand, textura si consistenta lui sunt similare carnii, oricat de surprinzator ar parea. Iar, in al doilea rand, aciditatea ananasului da nastere unei experiente culinare placute, mai ales in combinatie cu blatul plin de cascaval.

Fara alte introduceri, iata cum arata reteta noastra de pizza cu ananas si pui:

Ingrediente:

- pentru blat: 300 g faina, un ou, un praf de sare, 15 g drojdie, 20 ml ulei, 30 ml apa;

- pentru topping: un ananas mic, 300 g piept de pui, 100 g cascaval, un ardei gras, 3 ardei capia, 3-4 rosii cherry, 2-3 linguri pasta de ardei iute, busuioc.

Mod de preparare:

- se amesteca faina, sarea, oul, drojdia (dospita in prealabil in putin lapte), uleiul si apa (preferabil minerala), pana se obtine o coca, care se lasa sa creasca;

- intre timp, se incalzeste cuptorul de pizza, in timp ce pieptul de pui este fript putin in ulei, pentru a capata o crusta aurie;

- ardeii se curata, se spala si se taie fasii, dupa care se calesc in tigaie, pana se inmoaie; cat acestia se racesc, este taiat ananasul in felii de grosimi potrivite;

- blatul se asaza intr-o tava, pregatita sa intre in cuptorul de pizza; aluatul se unge cu pasta picanta de ardei si se aranjeaza ingredientele pe acesta;

- dupa ce preparatul s-a rumenit in cuptorul de pizza, se scoate, se presara cascaval ras si se adauga frunzulitele de busuioc proaspat.