Cursanţii Antena Academy, în băncile din Parlamentul European: au avut o lecție de democrație live

Experiență unică pentru cursanții Antena Academy în inima democrației europene, la Strasbourg, în Parlamentul European. Elevii Antena Academy au fost martori la sesiuni de vot pentru unele dintre cele mai importante acte legislative europene, înțelegând în mod direct cum se iau deciziile care modelează viitorul Europei. Tinerii care au ales să își construiască viitorul sub îndrumarea specialiștilor Antena au avut ocazia să trăiască live momentul votului pentru PNRR, care a acordat o gură de oxigen României în vederea continuării unor investiții cruciale.

Studenții singurei școli de media și digital din România care oferă oportunitatea de a participa la evenimente internaționale au asistat, de asemenea, la ședința solemnă în cadrul căreia Regele Iordaniei a susținut un discurs emoționant despre criza morală globală și a lansat un apel pentru pace și umanitate de la pupitrul forului european.

Programul a inclus, de asemenea, o întâlnire interactivă cu Adina Vălean, europarlamentar român, comisar european pentru transporturi în Comisia von der Leyen (2019–2024) și membră a EPP, în cadrul conferinței "Political Insights with Adina Vălean – Political Leadership and the Future of Europe". Cu o experiență de două decenii la nivelul instituțiilor europene, fost vicepreședinte al Parlamentului European și fostă președintă a comisiilor ENVI (Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară) și ITRE (Industrie, Cercetare și Energie), Adina Vălean a oferit perspective valoroase despre tranziția de la legislator la comisar european: interconectarea instituțională, gestionarea unor dosare majore în domeniile mediului, industriei și infrastructurii, prioritățile Grupului PPE și leadership-ul instituțional și comunicarea politicilor și a viziunii într-o Europă în schimbare. Întâlnirea a inclus o sesiune de întrebări și răspunsuri, precum și exerciții interactive, cu accent pe identificarea subiectelor de actualitate care pot genera conținut media relevant și interesant.