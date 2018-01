Cutia milei 2018. Biserica în care poți dona bani direct cu cardul

foto: Pixabay.com

Revolutia digitala cucereste si biserica: credinciosii vor contribui la cutia milei si cu cartea de credit.

Sistemul a fost introdus in premiera in Franta si functioneaza, deocamdata, in parohia Saint-Francois de Molitor din Paris, potrivit National.

In cosul pentru donatii care circula la sfarsitul liturghiilor de duminica a fost introdus un cititor de carduri, cu optiuni de plata de 2, 3, 5 sau 10 euro. Credinciosii care nu dispun de monede nu vor mai avea scuze pentru a se sustrage de la donatii, desi reprezentantii bisericii au spus ca motivul platii cu cardul nu este de a mari contributia de bani, ci de a anticipa momentul in care cash-ul va disparea de pe piata.

In prezent sunt folosite cinci astfel de cutii ale milei, dar programul ar putea fi extins si in alte biserici.