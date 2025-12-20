Poiana Braşov, pe primul loc în topul preferinţelor turiştilor pentru vacanţa de Sărbători. Cât costă aici un pachet cu masă festivă

Sursa foto: Facebok/Visit Poiana Brasov

Românii numără orele până dau startul vacanţelor pentru Crăciun şi Revelion, iar angajaţii din hoteluri se află pe ultima sută de metri cu pregătirile. Turiştii sunt aşteptaţi cu pachete complete, ce includ facilităţi pentru relaxare şi activităţi pentru copii. Pentru perioada Crăciunului, preţul unui pachet cu masă festivă inclusă ajunge la aproximativ 5.000 de lei pentru 2 persoane, pentru 3 nopţi. Pachetul de Revelion ajunge la 8.900 de lei pentru 2 persoane.

Românii care pleacă în vacanţă de Sărbători preferă muntele. Pe primul loc în topul destinaţiilor este, şi în 2025, Poiana Braşov. Turiştii ar vrea să aibă toate serviciile şi facilităţile într-un singur loc.

Pentru perioada Crăciunului, preţul unui pachet cu masă festivă inclusă ajunge la aproximativ 5.000 de lei pentru 2 persoane, pentru 3 nopţi. Pachetul de Revelion ajunge la 8.900 de lei pentru 2 persoane.

Desertul crepe Suzette, vedeta din farfurie

"Pentru perioada Crăciunului vom pregăti produse tradiţionale: ciolan de porc, răcituri. Pentru anul acesta, piesa de rezistaenţa va fi un desert: crepe Suzette, unde va fi un live cooking. Ospătarii vor servi la masă clienţii", a spus bucătarul unui restaurant din Poiana Braşov.

Poiana Braşov atrage turiştii prin peisaje spectaculoase, domeniul schiabil şi serviciile variate oferite de hotelieri. În multe unităţi de cazare, gradul de ocupare depăşeşte 90%.

Ofertele care i-au atras cel mai mult pe turişti

Interesul turiştilor români, atunci când aceştia şi-au rezervat vacanţa pentru Crăciun şi Revelion 2026, s-a îndreptat către locații liniștite, cu acces la natură și servicii care oferă confort și relaxare, precum SPA sau piscină

Totuși, până la jumătatea lunii decembrie, numai 18% dintre unități raportează un grad de ocupare de peste 70%. Aproximativ 39% dintre hotelierii din ţara noastră au un grad de ocupare sub 50% - relevă un sondaj realizat de Travelminit.

Pentru perioada Crăciunului și a Revelionului, situația este variată: 27,3% dintre hotelieri nu au oferte pentru această perioadă, iar aproximativ 39% au un grad de ocupare sub 50%. Pe de altă parte, aproape 18% dintre unități raportează deja un grad de ocupare de peste 70%.

În ciuda contextului, 68,8% dintre unitățile de cazare au păstrat prețuri apropiate de cele din 2024, iar doar 10,8% au operat creșteri. Această abordare prudentă continuă și în planurile pentru anul viitor: 37,8% intenționează să mențină tarifele și în 2026, iar 31,4% încă analizează opțiunile. Doar un sfert dintre hotelieri iau în calcul majorări.