Ofertele care i-au atras cel mai mult pe turiştii români când şi-au rezervat vacanţa de Sărbători. Ce includ pachetele hotelierilor

Ofertele care i-au atras cel mai mult pe turiştii români când şi-au rezervat vacanţa de Sărbători/ sursă foto: Antena 3 CNN

Interesul turiştilor români, atunci când aceştia şi-au rezervat vacanţa pentru Crăciun şi Revelion 2026, s-a îndreptat către locații liniștite, cu acces la natură și servicii care oferă confort și relaxare, precum SPA sau piscină. Totuși, până la jumătatea lunii decembrie, numai 18% dintre unități raportează un grad de ocupare de peste 70%. Aproximativ 39% dintre hotelierii din ţara noastră au un grad de ocupare sub 50% - relevă un sondaj realizat de Travelminit.

Potrivit sursei amintite, ce mai mulţi dintre hotelieri nu au pregătit pachete speciale pentru Sărbătorile de iarnă. În ceea ce privește ofertele, 69,2% dintre unități nu au pregătit pachete speciale, însă acolo unde există, acestea includ în special cine festive sau meniuri tradiționale și pachete pentru familii.

Interesul turiștilor se îndreaptă în special către locații liniștite, cu acces la natură și servicii care oferă confort și relaxare, precum SPA sau piscină.

Pentru perioada Crăciunului și a Revelionului, situația este variată: 27,3% dintre hotelieri nu au oferte pentru această perioadă, iar aproximativ 39% au un grad de ocupare sub 50%. Pe de altă parte, aproape 18% dintre unități raportează deja un grad de ocupare de peste 70%.

Ce preţuri practică hotelierii în 2025

În ciuda contextului, 68,8% dintre unitățile de cazare au păstrat prețuri apropiate de cele din 2024, iar doar 10,8% au operat creșteri. Această abordare prudentă continuă și în planurile pentru anul viitor: 37,8% intenționează să mențină tarifele și în 2026, iar 31,4% încă analizează opțiunile. Doar un sfert dintre hotelieri iau în calcul majorări.

La capitolul investiții, sectorul rămâne activ, dar precaut: 65,1% dintre hotelieri au făcut investiții mici în 2025, iar 23,7% au realizat investiții mai consistente. Pentru 2026, majoritatea planurilor vizează modernizări graduale și îmbunătățiri punctuale, în funcție de buget, mai reiese din studiul amintit.