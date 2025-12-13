Ai petrece Revelionul într-un hotel de cinci stele pe roți, care să te ducă de la Roma la Veneția? Încă se fac rezervări

11.280 de euro. Atât costă un bilet pentru o călătorie exclusivistă cu trenul La Dolce Vita Orient Express, care va include și noaptea de Revelion, scrie Euronews.

Este vorba despre o experiență de trei zile și două nopți. Trenul La Dolce Vita Orient Express pleacă din Roma în 30 decembrieTrenul La Dolce Vita Orient Express pleacă din Roma spre Veneția și înapoi.

Numit „Șoapte la miezul nopții”, itinerariul este gândit pentru călătorii care își doresc ca vacanța să fie specială, fără a rămâne într-un singur loc sau la evenimente aglomerate.

Călătoria începe pe 30 decembrie la gara Ostiense din Roma, unde oaspeții se adună într-un salon privat înainte de îmbarcare în jurul prânzului.

Trenul se îndreaptă apoi spre orașul toscan atemporal Montalcino. Călătorii pot participa la tururi ghidate pe străzile medievale sau la o degustare exclusivă de vinuri la Cetatea Montalcino din secolul al XIV-lea. Itinerariul include, de asemenea, un tur privat al domeniului Pian delle Vigne din Antinori, plus o degustare a celebrelor vinuri Brunello.

Din Toscana, trenul călătorește spre Veneția pentru vacanța de Anul Nou și o serie de experiențe exclusive. Oaspeții se vor plimba cu gondola pe canalele orașului. Programul va include un concert într-o fostă biserică și un atelier privat de sticlărie.

Petrecerea de Revelion are loc la bordul trenului de lux. Oaspeții sunt invitați la o cină creată de Heinz Beck, bucătarul-șef al restaurantului La Pergola din Roma, distins cu trei stele Michelin. După aceea, la vagonul-bar vor fi spectacole, iar antrenul va fi asigurat de un DJ.

După această experiență ultra-luxoasă de numărătoare inversă, trenul începe călătoria înapoi spre Roma.

Cinele rafinate și petrecerile private întâmpină Anul Nou

Toate mesele din timpul călătoriei sunt create de Beck, faimosul bucătar german cunoscut pentru bucătăria sa italiană impecabilă.

Itinerariul include și experiențe la care în mod normal nu ai acces. Domeniul Brunello al lui Antinori se deschide doar pentru vizite private, pentru oaspeții La Dolce Vita, iar mai multe vizite ale orașului includ acces la spații care nu sunt de obicei deschise călătorilor, cum ar fi o reședință nobilă venețiană folosită pentru un prânz privat.

Spre deosebire de sărbătorile din piețele publice sau restaurante, programul de seară va avea loc doar în tren.

La Dolce Vita este un hotel de cinci stele pe roți

La Dolce Vita Orient Express este o nouă experiență feroviară ultra-luxoasă creată de Orient Express și grupul hotelier Accor.

Spre deosebire de Venice Simplon-Orient-Express, care se concentrează pe rute europene mai lungi, La Dolce Vita oferă itinerarii mai scurte, cu destinații din Italia, cu scopul de a-i introduce pe călători exclusiv în cultura italiană.

Trenul este echivalent și cu un hotel de cinci stele pe roți. Este format din 12 vagoane care pot găzdui până la 62 de oaspeți în 31 de cabine luxoase, inclusiv suita emblematică La Dolce Vita. Această piesă emblematică a designului italian de la mijlocul secolului XX dispune de un spațiu de locuit extins și de propria baie proprie, printre alte avantaje.

La Dolce Vita organizează o serie sezonieră de excursii de una până la trei nopți în Italia , inclusiv rute prin Toscana, Veneția, Portofino, Matera și Sicilia, alături de plecări tematice, cum ar fi itinerariile cu trufe, podgorii și Palio.

Rezervările pentru traseul de Revelion sunt disponibile pe site-ul Orient Express, unde puteți vedea programele din 2025 și 2026 pentru toate călătoriile La Dolce Vita în Italia.