Cum e să fii pasager în Dolce Vita Orient Express. Totul despre o experiență de 24 de ore la bordul noului tren de lux al Italiei

4 minute de citit Publicat la 08:00 01 Noi 2025 Modificat la 08:09 01 Noi 2025

Dolce Vita Orient Express, prezentat la începutul acestui an, este primul tren de lux construit integral în Italia. Sursa foto: captura/www.orient-express.com/

Italia are o nouă experiență de transport de lux. Dolce Vita Orient Express, prezentat la începutul acestui an, este primul tren de lux construit integral în țară, conceput ca un omagiu adus anilor ’50 și ’60, o epocă în care eleganța însemna Fellini, Valentino și ochelari de soare purtați noaptea. Sunt disponibile 18 rute, fiecare străbătând peisajele rurale italiene.

Antonia Mortensen a urmat turul „Gustul podgoriilor toscane”, pe care l-a denumit un vis de 24 de ore între panouri de lemn, vinuri rafinate și servicii impecabile și a povestit pentru CNN cum a fost experiența.

Totul începe în gara Ostiense din Roma, într-un salon somptuos proiectat de arhitectul francez Hugo Toro. Calci pe află mozaicuri originale din secolul XX, în aer răsună acorduri de jazz live, iar ospătarii oferă băuturi oaspeților înainte ca aceștia să urce în tren. Bagajele sunt preluate și transportate direct în cabine. Este deja o lume complet diferită de zgomotul și agitația navetei de orele de vârf de afară.

Pe peronul numărul 8, trenul așteaptă. Vagoanele sale vintage Z1 italiene din anii ’70 și ’80 au fost complet refăcute și reinterpretate într-un stil retro, de lounge sofisticat, de către designerii milanezi de la Dimorestudio.

Există 30 de cabine: 18 suite și 12 camere deluxe, fiecare cu baie proprie. Într-o suită de 11 metri pătrați încap un pat dublu, o canapea, o masă, două fotolii și o baie echipată cu uscător Dyson, un detaliu standard aici.

ConductoareaRaffaela Mattioli bate la ușă pentru a saluta și reamintește călătorilor că poate fi contactată prin sms pentru orice e nevoie.

„Farfuria perfectă”

Prânzul este servit câteva vagoane mai încolo, printre fotografii alb-negru cu scene din Italia de altădată. Meniurile poartă semnătura celebrului bucătar german cu stele Michelin Heinz Beck, iar preparatele sunt realizate impecabil de colaboratorul său de lungă durată, Walter Canzio, într-o bucătărie minusculă dotată cu tigăi și sosuri.

„Dacă o mâncare îți stârnește o emoție, atunci ai creat farfuria perfectă”, spune Canzio. Și are dreptate. Pasagerii gustă o reinterpretare de pappa al pomodoro cu carpaccio de ton, urmată de pește amberjack cu dovlecei, migdale și șofran. Între timp, pe geam se vede Italia rurală.

A face magie culinară într-un spațiu atât de mic este „provocator și încântător în același timp”, adaugă el.

„Experimentează Italia la 360 de grade”

„Acesta nu este doar un tren”, insistă Paolo Barletta, directorul executiv al Arsenale Group, compania italiană care, alături de multinaționala franceză Accor, se află în spatele proiectului Dolce Vita, „este o modalitate de a experimenta Italia la 360 de grade”.

După prânz, pasagerii sunt invitați la Lounge Bar, unde echipajul, care călătorește pe tot parcursul celor 24 de ore și are propriile cabine, are grijă ca experiența să rămână impecabilă. „Este o adevărată coregrafie pentru a crea atmosfera unui hotel de lux într-o serie de cutii pe roți”, spune Dora Domby, managerul trenului.

Desigur, nu totul e strălucitor. Deoarece Dolce Vita circulă pe linii obișnuite ale rețelei feroviare italiene, apar uneori pauze pentru schimbări de locomotive, aglomerații sau întârzieri. Totuși, acestea pot fi văzute drept parte a experienței „autentice” italiene.

Turul „Gustul podgoriilor toscane” pornește de la 3.500 de euro de persoană (aproximativ 4.110 dolari) pentru o noapte și două zile la bord – o opțiune considerată „de buget” în acest context. Excursiile opționale, precum turul de 500 de dolari în Montalcino, cu degustare de vin Brunello, par chiar moderate în comparație.

Cina cere o ținută elegantă. Chiar și personalul își schimbă uniformele, deja impecabile, pentru seara ce urmează.

„Este minunat”, spune Christine Arrowsmith, o turistă britanică, care călătorește alături de soțul ei, Colin. „Ne place designul italian. Are acel ceva special, acel mic detaliu în plus.”

Trenul oferă numeroase spații pentru socializare, salonul, vagonul-restaurant și barul, perfecte pentru a discuta cu alți pasageri sau pentru a savura o băutură în timp ce „citești” o carte. Atmosfera este mai degajată decât într-un hotel. E ca o tabără de vară, dar cu detalii de lux.

Somnul în cabină este confortabil, deși ritmul sacadat al trenului amintește că toată această eleganță este, totuși, asigurată de o locomotivă puternică.

Trenul este primul dintre cele șase pe care Arsenale intenționează să le lanseze până în 2027. Noi rute, spre Istanbul, Split și Paris, sunt deja în plan. Între timp, compania dezvoltă proiecte și în Arabia Saudită (Dream of the Desert), dar și în Egipt, Uzbekistan și Emiratele Arabe Unite.

Arsenale a încheiat un parteneriat cu Orient Express pentru deschiderea a două hoteluri de lux. La Minerva s-a deschis la Roma la începutul acestui an, iar Palazzo Donà Giovannelli va fi inaugurat la Veneția în aprilie 2026.

„Ideea noastră este să extindem flota și să creăm trenuri care să respecte patrimoniul și cultura țărilor prin care vor circula”, explică Barletta. „Sperăm ca, asemenea industriei de croaziere, în următorii 50 de ani să existe în lume multe trenuri de acest fel, care să ofere o combinație între hoteluri, trenuri și vase de croazieră.”

Pentru moment, însă, Dolce Vita rămâne o scenă mobilă spectaculoasă, care își poartă pasagerii dintr-o imagine clasică a Italiei în alta.