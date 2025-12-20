Un avion a aruncat tone de kerosen asupra unor comune din Belgia, înainte să aterizeze de urgență

Un Boeing 747 a aruncat tone de kerosen asupra a opt comune belgiene, înaintea să aterizeze de urgență. Foto: Hepta

Un Boeing 747 a aruncat tone de kerosen asupra a opt comune belgiene, înaintea să aterizeze de urgență, scrie Le Figaro. Locuitorii din zona limitrofă a orașului Liège au fost luați prin surprindere.

Oamenii au scris pe rețelele sociale și au reclamat problema autorităților locale. În cele din urmă, sursa a fost identificată: un avion-cargo Boeing 747 a eliberat masiv combustibil deasupra mai multor comune, după un incident tehnic produs la scurt timp după decolare, relatează RTBF.

Aeronava, operată de compania Challenge Airlines, plecase de pe aeroportul din Liège cu puțin înainte de ora 10:30, cu destinația New York. La scurt timp după decolare, echipajul a detectat o defecțiune la trenul de aterizare, fiind nevoit să se întoarcă și să se pregătească pentru o aterizare de urgență. Însă, cu rezervoarele pline, greutatea aparatului depășea limita permisă pentru o revenire la sol în condiții de siguranță.

Până la 100 de tone de kerosen

Boeingul 747 a inițiat, astfel, procedura de reducere a greutății prin eliberarea combustibilului, în timp ce aproape o oră a zburat deasupra regiunii Liège, așa cum arată datele de pe site-ul de urmărire a zborurilor FlightRadar24. Aeronava a aterizat fără incidente, pe aeroportul din Liège, la ora 11:45.

Presa belgiană a scris că până la 100 de tone de kerosen ar fi fost aruncate deasupra a opt comune, printre care Grâce-Hollogne, Awans sau Crisnée.

„Este o procedură numită evacuare (délestage) de combustibil, folosită în principal în caz de urgență”, a explicat Christian Delcourt, purtător de cuvânt al aeroportului din Liège, pentru presa belgiană.

El precizează că operațiunea a avut ca scop să facă avionul mai ușor, pentru a evita avarii la aterizare. Totuși, reglementările prevăd că astfel de evacuări trebuie făcute la o altitudine minimă de 3.000 de metri și, în principiu, deasupra Mării Nordului, departe de zonele locuite.

Deși compania Skeyes, responsabilă de controlul traficului aerian în Belgia, subliniază caracterul excepțional al unei asemenea manevre, incidentul a stârnit întrebări la nivel local. Primarul comunei Crisnée, Philippe Goffin, a spus că vrea să clarifice cazul. „Vom cere aeroportului din Liège planul de zbor exact, ca să vedem ce comune au fost afectate. Dacă va fi cazul, vom solicita o analiză de mediu”, a declarat el. Autoritățile reamintesc însă că riscurile imediate pentru sănătate sunt considerate limitate.