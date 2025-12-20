Un pilot a refuzat să decoleze din Mexic, pentru că nu-și primise salariul de cinci luni. Imaginile din avion au ajuns virale

Un pilot a refuzat să decoleze din Mexic, pentru că nu-și primise salariul de cinci luni. FOTO Hepta

Un pilot de linie a refuzat să decoleze din Ciudad de México spre Cancún, după ce a reclamat că nu și-a primit salariul din ultimele cinci luni. Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă, scrie El Pais.

Pilotul companiei aeriene Magnicharters, cu sediul în Monterrey, a susținut că nu va decola în semn de protest față de neplata salariilor de către companie.

Mai multe videoclipuri filmate de pasageri au ajuns virale pe rețelele sociale. „Avionul acesta nu pleacă până când nu ne plătesc ce ne datorează [...] Ca piloți investim mult în profesia noastră, ca într-o zi să ni se spună «gata, pleacă»”, spune pilotul, conform imaginilor.

#Breaking Un capitán de la aerolínea mexicana #MagniCharters, mantuvo en tierra un vuelo del día de hoy debido al adeudo de 5 meses de viáticos que presenta la aerolínea externando más casos de desacuerdos dentro de la compañía.



En el video se observa como el piloto explica que… pic.twitter.com/gXXHIMZGeW — EnElAire (@Enel_Aire) December 20, 2025

El s-ar fi închis în cabina de comandă ca să împiedice decolarea, potrivit informațiilor din presă.

Cotidianul Reforma relatează că pilotul a fost scos din avion de autoritățile Aeroportului Internațional din Ciudad de México, după mai multe ore și că pasagerii au fost anunțați inițial despre o întârziere cauzată de „detalii tehnice”.

Compania aeriană nu a emis încă un comunicat pe acest subiect.

Nu este singurul incident prin care au trecut companiile aeriene mexicane în ultimele luni. Actualizarea unui software pentru un model de aeronave al producătorului francez Airbus a provocat la finalul lunii noiembrie întârzieri ale zborurilor Viva Aerobus și Volaris în Mexic. Problema a afectat, potrivit cifrelor oficiale, cel puțin 6.000 de aeronave din același model la nivel mondial.