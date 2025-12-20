Locuitorii din satul Nadăș, retrocedat ilegal unei familii, trăiesc în frică. În instanţe, se judecă un nou proces civil. Sursa foto: captură video

Apar noi dezvăluiri din dosarul Nadăş, satul retrocedat ilegal unei familii. Cei doi soţi cărora le-a fost retrocedat satul scapă de închisoare, pentru că faptele s-au prescris. Potrivit unor surse judicare, fostul adjunct al lui Kovesi din vremea când era la DNA a intervenit în acest caz scandalos. Deși penalul s-a închis, oamenii trăiesc încă în frică: în instanțe se judecă acum un proces civil care poate anula hotărârea din 2006 și decide definitiv soarta satului.

De aproape 20 de ani, satul Nadăş din județul Arad trăiește un coșmar juridic. Localnicii se luptă în instanță pentru pământurile muncite o viață, după ce, printr-o sentință controversată din 2006, peste 8.000 de hectare au ajuns în proprietatea familiei Colțeu.

"De-a lungul anilor anchetele penale în dosarul retrocedări satului Nadăș din Arad a fost dar deversate sistematic. Surse judiciare susțin că fostul adjunct a lui Koveși ar fi intervenit în mod direct și ceea cerut clasarea. Acum faptele au fost prescrise și nimeni nu mai răspunde penal.

Deși penalul s-a închis, oamenii trăiesc încă în frică: în instanțe se judecă acum un proces civil care poate anula hotărârea din 2006 și decide definitiv soarta satului", a transmis Andreea Borboros, corespondent Antena 3CNN.

Pe rolul instanțelor se află încă un proces civil esențial, prin care se solicită anularea sentinței din 2006 a Judecătoriei Ineu. Miza este uriașă: restabilirea dreptului de proprietate pentru săteni și repararea unei nedreptăți care a marcat comunitatea timp de aproape 20 de ani.

Coşmarul a început în 2006

Coșmarul locuitorilor din Nădaş a început în 30 martie 2006, când Judecătoria Ineu a dat sentința civilă 657 prin care soților Mihai și Viorica Colțeu li se restituiau mii de hectare de teren inclusiv cu casele construite de oameni de-a lungul timpului. A urmat o operațiune în forță, sătenii trezindu-se cu executorul judecătoresc la poartă și cu preluări agresive.

Cum în instanțe nimeni nu le dădea dreptate, oamenii au depus plângere la DNA Timișoara în 2014.

Avocat Vasilica Coroiu: Imediat în februarie au început perchezițiile, s-au ridicat documente, procurorul de caz și cu comisarul care s-a ocupat de caz au acționat foarte rapid, cu foarte profesionalism și în 2017 rechizitoriul era finalizat.

Fost procuror: De când dosarul era pe final a sunat adjunctul Laurei Codruța Kovesi, Călin Nistor, care răspundea de Serviciul Teritorial Timișoara, și i-a cerut procurorului de caz Lucian Dolcu să dea clasare în acest dosar pe motiv că nu-s fapte. Dolcu a refuzat și i-a spus că din imprimanta lui nu o să iasă niciodată clasare pentru dosarul Nadăș, ci doar trimitere în judecată.

Deși dosarul ar fi trebuit să plece spre instanță, acesta a ajuns la adjunctul DNA, Călin Nistor, care, în 13 octombrie 2017, printr-o ordonanță de 40 de pagini a infirmat rechizitoriul, susținând că decizia procurorului este nelegală și cere continuarea cercetărilor. Adjunctul lui Kovesi, acum avocat, a explicat decizia.

Călin Nistor, fost procuror șef adjunct al DNA: Procedura era următoarea - rechizitoriile înainte să plece la instanță erau trimise spre verificare, spre informare la procurorul șef adjunct sau care aronda serviciul respectiv. Dacă erau ceva dubii cereai dosarul și te uitai, verificai, legea îți permitea ca procuror ierarhic superior. Notarul acela pentru acea faptă mai fusese sancționat anterior. Cred că era o decizie a Înaltei Curți sau a Curții de Apel Timișoara pentru un certificat de moștenitor. Nu poți să trimiți o persoană pentru aceiași faptă de 2 ori în judecată. Oricum infirmarea era să lămurească cauza pe mai multe aspecte.

O influență pe care Călin Nistor o neagă vehement, dar care s-a făcut simțită de-a lungul timpului. Întâmplător, notarul care a întocmit aproape toate actele pentru soții Colțeu pentru această operațiune de retrocedare, cu excepția certificatului de moștenitor s-a născut în localitatea Târnova, ca și Florian Coldea. Între timp, notarul a decedat.

În justiție, cei care au pus mâna ilegal pe mii de hectare de pădure, au fost direcționați pe culoare favorabile, câștigând multe procese cu soluții dubioase, în acești aproape 20 de ani.

Procurorul Călin Nistor a trimis ordonanța sa de clasare la Curtea de Apel Timișoara pentru a fi confirmată. Judecătorul de cameră preliminară a respins ca inadmisibilă cererea adjunctului lui Kovesi de a-i confirma instanța ordonanța pe care a dat-o.

Pentru că procurorul Nistor a cerut să se investigheze posibile implicări inclusiv a unor judecători, DNA a fost obligat să trimită cazul Nadăș la SIJ, unde stă timp de trei ani. În acest timp, familia Colțeu continuă să exploateze miile de hectare de pădure, iar termenele de prescripție pentru infracțiunile comise curg.