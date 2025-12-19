Povestea satului retrocedat ilegal unei familii. Dezvăluiri din dosarul Nădaș: „A sunat adjunctul lui Kovesi și a cerut clasare”

Faptele au fost dovedite, dar prescripția a scăpat inculpații de închisoare. Foto: Getty Images

Așa arată drama oamenilor din satul arădean Nadăș zugrăvită în câteva imagini de arhivă. O poveste de coșmar din România care durează de aproape 20 de ani. Coșmar care a început în 30 martie 2006 când Judecătoria Ineu a dat sentința civilă 657 prin care soților Mihai și Viorica Colțeu li se restituiau mii de hectare de teren inclusiv cu casele construite de oameni de-a lungul timpului. A urmat o operațiune în forță, sătenii trezindu-se cu executorul judecătoresc la poartă și cu preluări agresive.

Sătenii au încercat să-și găsească dreptatea în instanțe, dar au început să piardă pe bandă rulantă procesele civile, făcându-i să spună răspicat: „Ne temem de justiția din România”.

În toată această bătălie, sătenii din Nadăș au avut-o alături pe avocata Vasilica Coroiu, din baroul București, care are peste 600 de termene în instanțele din România pentru acest caz.

Cum în instanțe nimeni nu le dădea dreptate, oamenii au depus plângere la DNA Timișoara în 2014.

„A sunat adjunctul lui Kovesi și a cerut clasare”

Avocat Vasilica Coroiu: Imediat în februarie au început perchezițiile, s-au ridicat documente, procurorul de caz și cu comisarul care s-a ocupat de caz au acționat foarte rapid, cu foarte profesionalism și în 2017 rechizitoriul era finalizat.

Numai că situația s-a schimbat brusc pentru că, în spatele ușilor închise, la DNA Timișoara era mare agitație. Ce s-a întâmplat ne-au confirmat mai multe surse din interiorul acestei structuri sub protecția anonimatului. Un fost procuror de la DNA Timișoara, care a dorit să nu îi fie dezvăluit numele ne-a descris situația.

Fost judecător: De când dosarul era pe final a sunat adjunctul Laurei Codruța Kovesi, Călin Nistor, care răspundea de Serviciul Teritorial Timișoara, și i-a cerut procurorului de caz Lucian Dolcu să dea clasare în acest dosar pe motiv că nu-s fapte. Dolcu a refuzat și i-a spus că din imprimanta lui nu o să iasă niciodată clasare pentru dosarul Nadăș, ci doar trimitere în judecată.

Procurorul de caz a întocmit rechizitoriul prin care erau trimiși în judecată notarul Adrian Vlai, cel care a întocmit în fals certificatul de moștenitor al soților Colțeu, act care a stat la baza restituirii terenurilor, pentru trei infracțiuni de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, și a soților Colțeu și a fiicei acestora pentru instigare la această infracțiune, actul fiind confirmat de legalitate de șeful DNA Timișoara, în 3 octombrie 2017.

Deși dosarul ar fi trebuit să plece spre instanță, acesta a ajuns la adjunctul DNA, Călin Nistor, care, în 13 octombrie 2017, printr-o ordonanță de 40 de pagini a infirmat rechizitoriul, susținând că decizia procurorului este nelegală și cere continuarea cercetărilor. Adjunctul lui Kovesi, acum avocat, a explicat decizia.

Călin Nistor, fost procuror șef adjunct al DNA: Procedura era următoarea - rechizitoriile înainte să plece la instanță erau trimise spre verificare, spre informare la procurorul șef adjunct sau care aronda serviciul respectiv. Dacă erau ceva dubii cereai dosarul și te uitai, verificai, legea îți permitea ca procuror ierarhic superior. Notarul acela pentru acea faptă mai fusese sancționat anterior. Cred că era o decizie a Înaltei Curți sau a Curții de Apel Timișoara pentru un certificat de moștenitor. Nu poți să trimiți o persoană pentru aceiași faptă de 2 ori în judecată. Oricum infirmarea era să lămurească cauza pe mai multe aspecte.

Discuție jurnalist - Călin Nistor, fost procuror șef adjunct al DNA

Jurnalist: Cum de ați ajuns să infirmați fix acest dosar? Ați primit vreun telefon de la cineva?

Călin Nistor: Nu. Exclus

Înainte să cereți dosarul pentru înfirmare ați cerut să se claseze dosarul?

Nu, nu, exclus, nu.

Nu ați primit niciun telefon?

De unde să primesc domle telefon?

Nu știu de la domnul Coldea de exemplu. Vă întreb că oamenii din zona Nadăș acuză influențele lui Coldea în instanțe.

Exclus, nu mi-a dat Coldea niciun telefon niciodată pe nicio soluție din dosare, nu neapărat pe ăsta.

O influență pe care Călin Nistor o neagă vehement, dar care s-a făcut simțită de-a lungul timpului. Întâmplător, notarul care a întocmit aproape toate actele pentru soții Colțeu pentru această operațiune de retrocedare, cu excepția certificatului de moștenitor s-a născut în localitatea Târnova, ca și Florian Coldea. Între timp, notarul a decedat. În justiție, cei care au pus mâna ilegal pe mii de hectare de pădure, au fost direcționați pe culoare favorabile, câștigând multe procese cu soluții dubioase, în acești aproape 20 de ani.

Procurorul Călin Nistor a trimis ordonanța sa de clasare la Curtea de Apel Timișoara pentru a fi confirmată. Judecătorul de cameră preliminară a respins ca inadmisibilă cererea adjunctului lui Kovesi de a-i confirma instanța ordonanța pe care a dat-o. De asemenea, instanța a trimis înapoi la DNA două plângeri ale părților vătămate împotriva ordonanței lui Nistor. Motivarea? Trebuie soluționate, conform legii, de procurorul ierarhic superior. Plângerile sunt respinse de DNA invocându-se în mod fals că ar fi fost soluția decisă de instanță. Documentele nu sunt semnate de Laura Codruța Kovesi, ci de celălalt adjunct, Marius Iacob. Acesta a confirmat că este semnătura sa pe documente, dar a declarat că nu mai știe ce conțin.

Pentru că procurorul Nistor a cerut să se investigheze posibile implicări inclusiv a unor judecători, DNA a fost obligat să trimită cazul Nadăș la SIJ, unde stă timp de trei ani. În acest timp, familia Colțeu continuă să exploateze miile de hectare de pădure, iar termenele de prescripție pentru infracțiunile comise curg. Pentru că nu s-au găsit probe care să dovedească implicarea magistraților, dosarul revine la DNA, după trei ani. În 2020, la conducerea DNA era acum Crin Bologa.

Crin Bologa, fost procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție: În momentul în care am vizitat serviciul nostru teritorial de la Timișoara, procurorii mi-au adus la cunoștință despre acest dosar și erau revoltați. Eu le-am cerut atunci să facă un referat cu privire la dosar, la starea de fapt și dosarul ca să le pot analiza. După ce am studiat aceste documente mi-am dat seama că rechizitoriul infirmat era bine motivat în drept și în fapt și avea probe solide la bază. Vreau să precizez că m-a surprins această situație pentru că n-am mai întâlnit-o în toată cariera mea de procuror ca un rechizitoriu întocmit de un procuror cu funcție de execuție, confirmat de procurorul ierarhic superior al acestuia, să fie infirmat de procurorul ierarhic superior al celor doi. Eu nu am mai întâlnit o astfel de situație. M-au șocat mai mult celelalte două ordonanțe ale procurorului adjunct, colegul domnului Nistor de la acea perioadă. Mai precis acesta a respins două plângeri ale părților vătămate făcute împotriva ordonanței procurorului adjunct care infirmase rechizitoriul cu toate că acesta nu avea calitatea de procuror ierarhic superior al celuilalt adjunct. Am ajuns la concluzia că s-a încălcat legea și am infirmat toate trei ordonanțe.

Faptele au fost dovedite, dar prescripția a scăpat inculpații de închisoare

Infirmarea infirmării procurorului Nistor a fost atacată de familia Colțeu la procurorul general al României, dar Gabriela Scutea i-a dat dreptate lui Crin Bologa. DNA Timișoara a retrimis dosarul în judecată. În urma unei cereri de strămutare făcută de familia Colțeu, dosarul a fost mutat de la Curtea de Apel Timișoara, la Curtea de Apel Alba Iulia, celebră pentru soluțiile de achitare date de-a lungul timpului în mai multe dosare grele.

Aici, notarul și soții Colțeu au fost găsiți nevinovați pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. Instanța a lăsat nesoluționată latura civilă, adică solicitarea DNA ca miile de hectare de teren să revină în proprietatea statului român și a oamenilor.

În apel, la Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a stabilit că faptele au fost comise așa cum scrie în rechizitoriul întocmit de DNA Timișoara, dar că a intervenit, între timp, prescripția, inculpații scăpând de pușcărie. Instanța supremă a decis, însă, că tot terenul trebuie să se întoarcă la foștii proprietari.

Avocat Vasilica Coroiu: În momentul în care sătenii au aflat de această hotărâre pur si simplu au tras de bucurie clopotele bisericii. Pentru ei a fost ca o eliberare din iobăgie această hotărâre dată de Înalta Curte pe 19 decembrie 2024. A fost ca o Golgotă a sătenilor care au avut răbdare și au crezut totuși în actul de justiție.

O Golgotă pe care sătenii din Nadăș tot urcă pentru că familia Colțeu a făcut recurs în casație împotriva sentinței penale a Înaltei Curți, iar pe latură civilă se judecă încă recursul la cea de a treia revizuire pentru anularea sentinței Judecătoriei Ineu de la care a pornit coșmarul sătenilor. Care sunt acum între extaz și agonie.