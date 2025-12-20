Un muncitor a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, în Timiş, după ce au căzut de pe schelă, când consolidau o grădiniţă

Un incident de muncă foarte grav a avut loc, sâmbătă, în localitatea Jebel, din judeţul Timiş, unde doi muncitori au căzut de pe schelă în timp ce lucrau la reabilitarea acoperișului unei grădiniţe. Unul dintre aceștia a murit, iar celălalt se află în stare gravă la spital. Martorii spun că un muncitor ar fi alunecat de pe schelă, iar, când a simțit că se dezechilibrează, s-ar fi prins de celălat coleg.

Din primele informațiis, se pare că unul dintre cei doi muncitori nu avea contract de muncă. Inspectorii ITM urmează să facă o anchetă în acest sens și să vadă dacă muncitorii respectau și celelalte norme de protecție.

"Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre doi bărbaţi, în vârstă de 45 şi 34 de ani.

La faţa locului au intervenit echipaje medicale, care au acordat măsurile de prim-ajutor. Din păcate, a fost constatat decesul bărbatului de 45 de ani, iar cealaltă persoană a fost transportată la spital în stare gravă, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, au transmis oficialii Poliţiei Timiş.