Cutremur, duminică după-masă, în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,9, s-a propus duminică, la ora 17:16, în judeţul Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).



Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri în apropierea următoarelor oraşe:

52 de kilometri vest de Focşani;

58 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe;

67 de kilometri nord de Buzău;

70 de kilometri est de Braşov;

93 de kilometri nord-est de Ploieşti;

99 de kilometri sud de Bacău;

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie tot în judeţul Vrancea, potrivit Agerpres.

Cât de pregătită e România pentru un cutremur de magnitudinea celui din 1977

În 4 martie, s-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 1977, care a avut 7,4 grade pe scara Richter, iar Bucureştiul este încă plin de clădiri cu risc seismic ridicat, care nu au fost reabilitate, în condiţiile în care, avertizează seismologii, un nou cutremur catastrofal ar putea lovi oricând România.

În Capitală, în 15 ani s-au consolidat doar 20 de clădiri cu grad de risc seismic I. Bucureştenii, peste 70% dintre ei, se tem, la rândul lor, că următorul mare cutremur s-ar putea produce în orice moment şi nu vor scăpa cu viaţă.