Cutremur, în România, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

<1 minut de citit Publicat la 08:16 03 Iul 2026 Modificat la 08:18 03 Iul 2026

Cutremur în România. Foto: Getty Images

Un seism slab, cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter, s-a produs, în România, în noaptea de joi spre vineri, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 96,6 km.

În ziua de 03 Iulie 2026 la ora 03:02:58 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 96.6km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 33km S de Focsani, 77km S de Barlad, 78km S de Bacau, 79km S de Buzau, 81km E de Sfântu-Gheorghe, 97km E de Braşov.