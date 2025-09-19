Cutremur în România, vineri dimineața. Ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 08:11 19 Sep 2025 Modificat la 08:33 19 Sep 2025

Cutremur în România, vineri dimineața. Foto :Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 3.1 s-a produs, vineri dimineața, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit satelor transmite de INCDFP.

Seismul a avut loc la ora 05:49, la adâncimea de 122.5 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54 km nod-vest de Buzău, 59 km est de Braşov, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nod-est de Ploieşti, 70 km vest de Focşani şi 92 km nord-est de Târgovişte.

În luna septembrie, în România s-au produs 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie