Cutremur în România, vineri dimineața. Ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 09:17 24 Iul 2026 Modificat la 09:17 24 Iul 2026

Seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs vineri dimineaţa, la ora 5:19, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, arată datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), preluate de Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 109,3 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47 km sud de Buzău, 53 km sud de Focşani, 70 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 74 km est de Braşov şi 76 km nord-est de Ploieşti

De la începutul lunii iulie, în România s-au produs 15 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,4.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.