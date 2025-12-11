Cutremur, joi după-amiază, în România. Unde s-a produs seismul şi ce magnitudine a avut

Cutremur, joi după-amiază, în România. Foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter s-a produs, joi după-amiază, în România. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de 12 km, la ora 13:36, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Buzău, 60km NE de Ploieşti, 66km SV de Focşani, 71km SE de Braşov, 73km SE de Sfântu-Gheorghe, 93km NE de Targovişte.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

Altfel, la data de 1 decembrie 2025, s-au produs două cutremure chiar de Ziua Naţională. Primul seism, de 3,8 grade pe scara Richter, a avut loc la ora 5:40, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 139,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km vest de Focşani, 62 km nord de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 72 km est de Braşov şi 90 km nord-est de Ploieşti.

Al doilea cutremur din 1 decembrie, de magnitudine 3,3, s-a produs la ora locală 6:46, în judeţul Buzău, la adâncimea de 114,5 km, în apropierea următoarelor oraşe: 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km vest de Focşani, 62 km est de Braşov, 65 km nord-vest de Buzău şi 84 km nord de Ploieşti.